Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:18

Время начала гонок преследования на Кубке России по биатлону изменено из-за мороза

Мария Гусева
Telegram Дзен

Время начала гонок на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске изменено из-за мороза, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Мужская гонка преследования начнется в субботу, 26 ноября в 10.00 (мск), женская — в 12.45 (мск).

Окончательное решение по проведению гонок жюри примет завтра, 26 ноября, в 8.00 (мск).

Первый этап Кубка России в Ханты-Мансийске проходит с 24 по 27 ноября. По правилам в биатлоне нельзя проводить соревнования, в случае если температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.

Биатлон
2
Читайте также
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
Женам английских футболистов запретили топы и мини-юбки. Они сняли лайнер за миллиард фунтов и отрываются на нем
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гореева выиграла женский спринт на этапе Кубка России

Куклева заявила, что Майгуров выиграл выборы в СБР благодаря поддержке спортсменов и руководителей