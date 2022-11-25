Куклева заявила, что Майгуров выиграл выборы в СБР благодаря поддержке спортсменов и руководителей

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева прокомментировала переизбрание Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Я полностью доверяю Виктору. И я не одна такая дама. Он выиграл потому, что его поддержали многие спортсмены и руководители и многие регионы. Я думаю, что работа будет, и будет на пользу федерации. Я сама переживаю за сборную команду», — приводит слова Куклевой Metaratings.ru.

На пост президента СБР также претендовал Алексей Нуждов. В первом туре выборов определить победителя не удалось, но во втором туре победу одержал Майгуров. Он набрал 31 голос против 23 голосов у оппонента.

Победитель определялся посредством тайного голосования. В нем участвовали делегаты, представляющие российские регионы.