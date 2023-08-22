Йоханнес Бе начнет тренироваться со сборной Норвегии в сентябре

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, когда присоединится к подготовке с национальной командой. Сборная сейчас находится на сборе в итальянском Зайзер-Альме.

«Я бы хотел поехать в Зайзер-Альм, но сейчас немного рановато. На остальных сборах я буду. С нетерпением жду возможности присоединиться к команде в сентябре и далее», — приводит слова Бе VG.

Спортсмен планирует принять участие в чемпионате Норвегии по летнему биатлону, который пройдет с 15 по 17 сентября.

Ранее 30-летний Бе во второй раз стал отцом.