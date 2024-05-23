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Сегодня, 19:30

Флик в «Барселоне» вместо Хави? Однажды его «Бавария» унизила каталонцев со счетом 8:2

«Барселона» назначит Флика главным тренером вместо Хави
Андрей Кузичев
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото Global Look Press
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У сине-гранатовых будет новый тренер.

Хави все-таки увольняют с поста главного тренера «Барселоны». За несколько дней до заключительного тура чемпионата Испании об этом можно говорить с уверенностью, а все близкие к клубу инсайдеры сообщают не только о неизбежном расставании, но и о достижении устного соглашения с Ханси Фликом.

Выбирая нового тренера, боссы каталонского клуба отказались как от простых вариантов вроде старых связей спортивного директора Деку с возглавляющим «Порту» Сержиу Консейсау, так и от пресловутой сине-гранатовой ДНК работающего со второй командой «Барсы» Рафаэля Маркеса. У Флика, с которым, как сообщается, подпишут двухлетний контракт, генетический код «Баварии», о чем в свое время говорил всячески поддерживавший его назначение Юпп Хайнкесс.

Тут, конечно, найдутся те, кто поднимет тему попытки скрестить ежа и ужа. И аргументы у них обязательно найдутся. Про ажурный каталонский стиль, тики-таку и прочее, что не совсем вяжется с баварской железной дисциплиной, мощью и максимально вертикальной игрой, которая принесла Флику оглушительный мюнхенский триумф с вишенкой в виде победы в Лиге чемпионов. Только все это сильно смахивает на сектантство и имеет мало общего с реальностью.

Жоан Лапорта и&nbsp;Хави. «Санта-Барбара» по-каталонски. Руководство «Барсы» готово уволить Хави, но тот хочет остаться

Давайте посмотрим на «Реал». Когда-то там, несмотря на завоеванный чемпионский титул, увольняли за незрелищный футбол Фабио Капелло. Сейчас те же люди восторгаются тем, как в отдельных случаях Карло Анчелотти наступает на горло мадридской песне и «паркует самый большой в мире автобус» у штрафной на стадионе «Манчестер Сити». Хотя понятно, что «Барса» — особый случай.

Об этом и чудовищном давлении говорил зимой Хави во время несостоявшейся отставки. Про это много может рассказать Роналд Куман, которого уничтожали за схему с тремя центральными защитниками, хотя она давала результат, а Месси перед вынужденным уходом из клуба показывал лучший футбол за последние годы. Просто есть футбол, который приносит результат, а стиль не догма. Можно, конечно, умиляться отдельным победам, а жизнь будет проноситься мимо, как Мбаппе мимо каталонских защитников в тот день, когда он оформил хет-трик на «Камп Ноу».

Хави.
Фото Global Look Press

А помните 14 августа 2020 года? Те самые 8:2 в матче «Бавария» — «Барселона». Сине-гранатовый крах и персональный триумф короля пандемийного сезона Флика. Теперь же Ханси попробует сделать машину из когда-то униженной им команды, и у немца в арсенале есть многое из того, что может сработать в Испании. Вы вообще помните его «Баварию»? Преображение Дэйвиса на неожиданной позиции латераля, рекорды Мюллера по результативным передачам, умница Тиагу Алькантара (с ДНК «Барсы»!) в центре поля, перевод в главную команду юного Мусиалы, который по своему стилю гораздо ближе к сине-грантовым, чем к мюнхенцам.

Нападающий &laquo;Вильярреала&raquo; Александр Серлот (слева) против защитника &laquo;Реала&raquo; Антонио Рюдигера. «Челси» ворвался в еврокубки, Серлот забил «Реалу» четыре гола, болельщики «Барселоны» за Хави

Кстати, Флика, который по ходу сезона сменил Нико Ковача, приглашали в Мюнхен помощником главного тренера с дополнительной функцией — развитие молодых игроков. Ханси от этого не отказался, даже став главным, и постоянно устраивал для подрастающего поколения специальные дополнительные тренировки. В «Барсе» с ее россыпью талантов ему будет где развернуться. Причем немец еще и умеет ладить с ветеранами. Да и в целом материал для работы неплох.

Разве Френки де Йонг в чем-то слабее даже лучших образцов Горецки? Или Рафинья в роли вингера заметно хуже забившего победный гол в финале Лиги чемпионов Комана? В «Баварии» Флик реанимировал карьеру Гнабри. Теперь же в руках у Ханси будет еще не вышедший на проектную мощность Ямаль. Наконец, у него уже есть готовые проводники идей.

Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

Старый знакомый Левандовски, потерявший в эффективности в этом сезоне во многом из-за смены приоритетов Хави. Воспитанный немецким футболом Гюндоган, с его стремлением к титулам и нежеланием мириться с легким отношением некоторых одноклубников к собственным ошибкам. Тер Штеген, которого Флик знает по сборной. Там у Ханси не получилось, но сборные — это отдельная история и совсем другая работа.

Которая еще и станет для тренера стимулом доказать, что одним великим сезоном в «Баварии» дело не ограничится.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
Ханс Флик
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