Юрлова-Перхт назвала главные моменты в спортивной карьере

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт выделила главные моменты в своей карьере. Ранее 39-летняя спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

— Какой самый главный моменты из своей карьеры вы могли бы выделить?

— Наверное, основное — это победа на чемпионате мира. Ну и еще переход из лыжных гонок в биатлон. Тогда я совершенно не хотела после окончания карьеры в лыжных гонках переходить в биатлон, я на тот момент училась в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете психологии. Когда поступило предложение перейти в биатлон, я два месяца не активничала и училась. Моя семья настояла, чтобы я попробовала. Я поехала на сбор с биатлонистами, чтобы от меня отстали. Ну а когда приехала, то случилась любовь с первого взгляда. Для меня было открытием то, что тут так может быть здорово.

— Уход из спорта мог произойти гораздо раньше?

— Да, он мог произойти еще в 2005 году, — сказала Юрлова-Перхт.

11 апреля пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.