Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:16

Юрлова-Перхт назвала главные моменты в спортивной карьере

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт выделила главные моменты в своей карьере. Ранее 39-летняя спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

— Какой самый главный моменты из своей карьеры вы могли бы выделить?

— Наверное, основное — это победа на чемпионате мира. Ну и еще переход из лыжных гонок в биатлон. Тогда я совершенно не хотела после окончания карьеры в лыжных гонках переходить в биатлон, я на тот момент училась в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете психологии. Когда поступило предложение перейти в биатлон, я два месяца не активничала и училась. Моя семья настояла, чтобы я попробовала. Я поехала на сбор с биатлонистами, чтобы от меня отстали. Ну а когда приехала, то случилась любовь с первого взгляда. Для меня было открытием то, что тут так может быть здорово.

— Уход из спорта мог произойти гораздо раньше?

— Да, он мог произойти еще в 2005 году, — сказала Юрлова-Перхт.

11 апреля пресс-служба СБР сообщила, что 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне на этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля.

Биатлон
Екатерина Юрлова-Перхт
1
0
Читайте также
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Переигровочка от ФХР: в КХЛ готовы вернуть лимит с пятью легионерами. Что, опять? 
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрлова-Перхт — о завершении карьеры: «Немного грустно»