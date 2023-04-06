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Сегодня, 15:15

Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Эмильен Жаклен.
Фото Global Look Press
Мартен Фуркад.
Фото Global Look Press
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Позиция сборной Франции сильно отличается от норвежской.

Пока различные спортивные союзы и организации думают над возможным допуском россиян, по этой теме ожидаемо высказываются и иностранные соперники. И что удивительно, далеко не все европейцы солидарны с идеей коллективной ответственности и санкциями в адрес российского спорта. Так следом за экс-лидером сборной Франции Мартеном Фуркадом идею возвращения российских биатлонистов поддержал лидер текущий — Эмильен Жаклен. Насколько его слова находят поддержку среди коллег по цеху и реально ли вновь увидеть в скором времени спортсменов из России на соревнованиях под эгидой IBU?

Жаклен вслед за Фуркадом заявил о равных правах для спортсменов

Эмильен Жаклен по окончании сезона дал интервью ведущим французским СМИ, в том числе и L'Equipe. Четырехкратного чемпиона мира спросили и про отстранение россиян. И ответ биатлониста удивит многих. «Я общался с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что ситуация их очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту, — сказал Эмильен. — В спортивном плане мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира. Без этих двух сборных остается неприятное послевкусие». Жаклен также добавил, что спорт по своей сути должен стремиться содействовать сближению народов. Поэтому важно вернуть россиян к Олимпиаде-2024 в Париже. Это бы показало, что спортивный мир сплочен. И такая сплоченность вносит больший вклад в разрешение конфликтов, нежели разделение.

Мартен Фуркад с российскими биатлонистами Александром Логиновым и Каримом Халили. Фуркад выступил за возвращение наших спортсменов и разозлил западных биатлонистов. Раньше он был против России

Эмильен — не первый француз, который говорит об истинных ценностях олимпизма. В таком контексте спортивную Россию неоднократно поддерживал и Мартен Фуркад с братом Симоном. Фуркады впервые заговорили о важности российского биатлона для IBU еще в конце прошлой весны, но громче всего его слова звучали на недавнем чемпионате мира в Германии. «Мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Всю карьеру я боролся с Россией по вопросам допинга. Я никому не дам возможность обвинять меня в пророссийской позиции. Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Я не могу понять, как мы можем принимать в гости мир без российских и белорусских спортсменов», — сказал Мартен. И выступал он не просто в роли известного ветерана. Фуркад-младший — председатель комиссии спортсменов от МОК.

Мартен Фуркад.
Фото Global Look Press

IBU спешить с возвращением россиян явно не планирует

Пока неясно, как на слова Жаклена отреагируют в других странах. Но вот на Мартена накинулись после слов поддержки в адрес российского спорта многие, несмотря на авторитет и статус многократного олимпионика. «Мне кажется, это немного странно. Он отличный парень, на которого я равнялся все эти годы и с которым у меня всегда было одинаковое мнение. Он был хорошим примером для подражания в позиции по антидопинговым вопросам, и поскольку он занимает должность в МОК в качестве представителя спортсменов, я был очень доволен. Но ясно, что в данном случае я с ним не согласен», — заявил, к примеру, лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе. Похожая позиция у его брата Тарье. На двух стульях пытается усидеть лидер женской сборной Ингрид Тандервольд. Она утверждает, что не имеет ничего против россиян и рада бы их увидеть на соревнованиях. Только сейчас не время и не место для этого.

«Слишком наивно разделять спорт и политику», — считает Ингрид. Хотя именно с таким требованием и выступает МОК. Публично во время ЧМ Фуркада никто не решился поддержать. Можно вспомнить разве что раннее заявление Доротеи Вирер — она сожалеет, что не видит участников из России и Беларуси — важных для биатлона стран. А ведь мнение спортсменов может действительно повлиять на позицию IBU. Пока что Международный союз биатлонистов не собирается снимать санкции. Он принял к сведению рекомендации МОК и «в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов», однако решения будут приниматься с учетом внешнеполитической ситуации в мире. Напрямую надавить на IBU МОК не может, да и вряд ли захочет — даже за такие половинчатые решения Томаса Баха и его организацию обвиняют в излишней русофилии.

Виктор Майгуров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

СБР ведет диалог с IBU и готов к компромиссам

IBU, наоборот, подозревают в лоббизме норвежских интересов и русофобии, связанной с главными действующими лицами союза. «В IBU настолько все против нас, что даже страшно там появляться, — уверен, к примеру, тренер Сергей Белозеров. — Там руководит швед, а шведы нас ой как «любят». Помощник — американец, плюс чех Иржи Гамза, у которого 1968 год не вылезает из головы», — сказал Белозеров. С ним солидарен и олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который обвиняет IBU в том, что организация превратилась из спортивной в политическую. Не ждут ничего хорошего и сами биатлонисты. «Я так понял, что в ближайшее время нам ничего хорошего не светит, поэтому будем настраиваться на чемпионат и Кубок России, будем бегать у себя», — сказал в беседе с ТАСС Никита Поршнев в ответ на вопрос про реакцию на последние рекомендации МОК.

Наталья Гербулова. «Ладно мы — успели поездить за рубеж. Но куда стремиться детям?» Крик души Натальи Гербуловой

Тем не менее остается и надежда на конструктивный диалог. Главное, что умеренную позицию и готовность договариваться показывают руководство Союза биатлонистов России и его президент Виктор Майгуров. «С руководством IBU у нас был телефонный разговор накануне чемпионата мира, мы их приглашали на наши соревнования с белорусами, но они вежливо отказались, сославшись на свой календарь. Думаю, что сейчас диалог будет возобновлен», — сказал Майгуров и отметил, что недавние послабления от МОК — результат «тихой дипломатии» от ОКР и Минспорта России. Не теряет веры и вице-президент СБР Павел Ростовцев, когда говорит, что текущий сезон — старт подготовки к Олимпиаде-2026. Без нужного настроя точно ничего не получится.

Сборная России по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Мартен Фуркад
Эмильен Жаклен
СБР
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