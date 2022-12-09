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Сегодня, 12:00

«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную

Светлана Афанасьева
Владимир Драчев.
Фото СБР
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владимир Драчев не пригодился в российской команде, зато зажигал за Белоруссию.

В списках российских спортсменов, сменивших гражданство, биатлонисты традиционно — среди лидеров. И началось это не в последние годы, а намного раньше. Одним из первопроходцев в начале нулевых стал многократный чемпион мира Владимир Драчев, неожиданно для многих укрепивший состав сборной Белоруссии. Как это случилось?

Будущий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев еще в юности не любил долго запрягать. Он ворвался во взрослый биатлон, заявив о себе на Олимпиаде 1994-го в Лиллехаммере, завоевав серебро в эстафете. Следом было невероятно много наград. Самые главные из них — бронза на Олимпиаде в 1998-м в эстафете и четыре золота чемпионата мира.

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Драчев всегда отличался феноменальной скоростью. Он мог быть неточен в стрельбе, но ногами компенсировал все незакрытые мишени. В 1996 году это качество помогло ему стать обладателем Кубка мира, что до этого подобное удавалось сделать только одному нашему соотечественнику — Сергею Чепикову. И это притом что легко в последнее десятилетие XX века в нашей стране не было никому, в том числе и биатлонистам.

— В 1990-е команда ездила по этапам Кубка мира на собственном грузовичке. Функции водителей выполняли тренеры сборной. Сами возили нас с этапа на этап. Тысяча километров в дороге — обычное дело. А потом выходишь на старт утром после такого путешествия — и выигрываешь гонку, — рассказывал Драчев Tribuna.com.

В девяностые невозможно было представить себе нашу сборную без быстрого и острого на язык парня.

Владимир Драчев. Фото СБР
Владимир Драчев.
СБР

Ты нам не нужен. У нас есть свои ребята

Не исключено, что именно его острый язык и создал в дальнейшем Драчеву ряд проблем. Нам остается только гадать, потому что у каждой стороны есть свое видение возникшего конфликта. В 2002 году, перед Олимпийскими играми, Владимир неожиданно был не включен в заявку нашей команды. Сам он убежден, что просто был неугоден главному тренеру.

— Конфликт произошел с Александром Голевым — старшим тренером мужской сборной России. Он решил поставить своих воспитанников в эстафетную команду. Голев понимал: эстафета — это медаль на Олимпиаде, а значит, большие деньги. Чтобы протолкнуть своих, требовалось кого-нибудь убрать. Неугодным оказался я. Перед чемпионатом мира в Поклюке у меня как раз случился провал — я испытывал проблемы со здоровьем. Голев ждал этого и заявил: «Будем менять эстафетную команду». Обидно, конечно, что мне не дали стартовать на Олимпиаде. А ведь я готовился, до последнего верил, что поеду. За свой счет отправился на Кубок Европы, выиграл его. Затем, несмотря на сильные боли в спине, стал третьим на «Ижевской винтовке». Но мои результаты никого не интересовали. Вадим Мелихов, вице-президент Союза биатлонистов России, сказал мне в глаза: «Ты нам не нужен. У нас есть свои ребята, — поделился Владимир Драчев с «Известиями».

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В тот момент президентом СБР был Александр Тихонов, много лет спустя он выдвинул другую версию событий. «Володя — парень, который любит потравить байки и пошутить, что не нравилось Виктору Майгурову и Павлу Ростовцеву. Они ко мне как-то пришли и сказали: «Если Драчев остается в команде, то мы команду покидаем». Я пригласил Володю к себе и сказал: «Такое дело. Поезжай в Беларусь — подпишу тебе переход», — рассказал Тихонов в интервью Tribuna.com.

Выбора у Драчева не было. Надо было на что-то решаться, чтобы продолжить выступать на высоком уровне и дальше. И неожиданно такой шанс предоставился. Главный тренер белорусской сборной Александр Попов пригласил талантливого россиянина к себе. Так и началась белорусская часть карьеры звездного российского биатлониста.

Виктор Майгуров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Майгуров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Президент нахмурился

В сборной Белоруссии российский биатлонист точно погоды не испортил. В первом же сезоне стал вторым после Бьорндалена в общем зачете Кубка мира, приложил руку к эстафетному малому Кубку мира, завоевал 10 личных наград, в том числе и три золотые. Правда, такое успешное выступление обрадовало одного президента и разочаровало другого.

— Забавный эпизод случился в 2003-м, во время этапа Кубка мира в Эстерсунде. Спринтерские гонки смотрели главы трех государств — Путин, Лукашенко и Кучма. Мне об этом сам Александр Григорьевич рассказывал. В общем, женская гонка: бежит Алена Зубрилова — и побеждает. Лукашенко радуется, кивает Кучме — спасибо, мол, что отдали нам такую спортсменку! А потом мужской спринт — и выигрываю уже я. Александр Григорьевич стал еще более радостным. Путин не сразу понял, что к чему. А когда узнал, что я только что перешел в белорусскую сборную из российской, нахмурился, — рассказал Драчев Tribuna.com.

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В 2006 году Драчев завершил карьеру спортсмена. Через четыре года он стал консультантом в сборной России, а в 2018-м уже дошел до должности президента Союза биатлонистов России. И даже на этом посту Драчев продолжал настаивать на том, что это нормально, если биатлонист вместо сборной России хочет начать выступать за другую команду.

— В принципе, нормально к этому отношусь. Всегда готовы помогать Белорусской федерации биатлона. Это пойдет на пользу всем. Основная задача в том, чтобы спортсменам, которые или заканчивают, или не могут пробиться, дать раскрыться. Почему не поделиться с нашими коллегами, друзьями? Отдаем же в братскую страну, с которой у нас практически нет границ. Живем в дружеских отношениях. Для IBU это, возможно, немного неестественно, — заявил Драчев в программе «Стоп-кадр» на телеканале «Беларусь-5».

Сейчас СБР возглавляет Виктор Майгуров, он уже пример спортсмена, который, наоборот, сменил белорусское спортивное гражданство на российское, но это уже совсем другая история.

Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
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