Латыпов выиграл первую гонку в сезоне, а Каплина обыграла Алимбекову

Итоги стартовых гонок третьего этапа Кубка России.

Кубок России. 3-й этап. Тюмень

Спринт. Мужчины

1. Эдуард Латыпов — 25.15,7 (1)

2. Роман Еремин — 7,0 (1)

3. Андрей Вьюхин — 11,8 (1)

4. Даниил Серохвостов — 20,1 (2)

5. Антон Смольский (Беларусь) — 25,0 (1)

6. Александр Поварницын — 35,9 (1)

7. Карим Халили — 41,7 (1)

8. Максим Цветков — 42,2 (0)

...23. Антон Бабиков — 1.44,6 (2)...

...27. Александр Логинов — 1.47,4 (4)

Стартовал третий этап Кубка России по биатлону. Наконец-то обсуждают спорт, а не погодные условия — к холодам Тюмени все уже успели привыкнуть и новостей об отменах или переносах мы не наблюдаем. Как и массовых отказов. Наоборот, к десятой по счету гонке зимнего сезона в биатлонистах проснулся азарт и за победу что в мужском спринте, что у девушек нужно было не на шутку побороться. Даже идеальная стрельба ничего не гарантировала, а итог по-настоящему удивил. Ведь кто мог предположить, например, что Динаре Алимбековой бросит вызов Елизавета Каплина?

Латыпов не смог реализовать свой план, но все равно победил

Первыми на старт вышли мужчины и сразу же настроили на нужный лад. Все что нужно — интрига до последнего момента, неожиданные лидеры, яркая развязка и высокие скорости. Здорово, что победил Эдуард Латыпов — в этом сезоне у призера Олимпиады первых мест не было. Не считая, конечно, лыжной гонки на старте сезона, впрочем, они-то к биатлону не относятся. Собственно, к ходу Латыпова и в прошлых гонках вопросов не было, Эдуард подводил сам себя неудачной стрельбой. Сегодня чисто отработать не удалось, но утром в Тюмени был ветер и по промаху было почти у каждого, так что на результат это не повлияло.

«Слава богу — получилось. Очень хорошо гонка сложилась, доволен сегодняшним днем, — сказал Латыпов в интервью порталу matchtv.ru. — Психологически было тяжело. То ли мороз так действует, месяц уже по холодам бегаем, организм отказывается терпеть этот холод. Старался максимально мобилизоваться, не заставлять себя думать о плохом и максимально быть в гонке». О плане на гонку Эдуард рассказывать не стал. Точнее признался, что он был, но реализовать его по разным причинам не удалось. Поэтому пришлось импровизировать на ходу.

Каплина красиво выиграла финиш у Алимбековой

Удивил другой момент — как до последнего с Латыповым боролся Роман Еремин. Спортсмен из глубокого запаса сборной проиграл Эдуарду всего семь секунд, и то все решил последний круг, на котором Латыпов традиционно включает гиперзвук. Латыпову такая конкуренция понравилась, он сказал, что наконец-то почувствовал соревновательный дух. Проснулись и зрители, и комментаторы. В эфир трудно было даже пустить рекламу — настолько плотно шли соревнования. Третьим стал Андрей Вьюхин, а вот Даниил Серохвостов, отлично бежавший на прошлой неделе в Увате, не сдюжил — только четвертый. Причина в организме — тело Даниила не слушалось. «Сегодня еще хуже самочувствие, — сказал биатлонист после гонки. — Надеюсь, скоро потеплеет и я отойду. Мышцы вообще не работают. Может, они перемораживаются. Хотя я много разминаюсь, но мышечного потенциала не хватает». Непонятно, конечно, почему и Латыпов, и Серохвостов снова вспомнили о морозах, даже утром погода была приемлемой.

Ряд девушек вышли на старт в легких комбинезонах, и только Динара Алимбекова стартовала с антиморозными тейпами. Если мужская гонка получилась отличная, то вот женская без шуток на уровне с этапами Кубка мира. Когда такое было, чтобы быстрой Ирине Казакевич даже чистая стрельба в спринте ничего не гарантировала? А с двумя промахами она и вовсе откатилась на шестую строчку. «Недовольна стрельбой при такой идеальной погоде, — отметила затем Ирина. — Когда попала два выстрела, задумалась о том, что все получается. Не справилась психологически. Не нужно было думать, а продолжать работать в своем ритме». Казакевич проиграла всего 0,3 секунды Виктории Сливко — Вика выдала шикарный последний круг и нагнала соперницу, которой уступала всю дистанцию. Четвертой гонку завершила Анастасия Гореева.

У Гореевой, Сливко и Екатерины Носковой чистая стрельба, но вот скорости им не хватало, поэтому за победу они не боролись. За первое место сразу убежали сражаться Алимбекова и Елизавета Каплина. К победам Динары на российских стадионах мы привыкли и давно ждали, кто даст ей равный бой. Но кто мог ждать этого от девушки из Селегинска, у которой к 26 годам разве что медаль Универсиады и этап Кубка IBU? А она выдала чудо-гонку. Мало того, что отстреляла чисто, а Динара ошиблась, так Елизавета еще и на лыжне олимпийскую чемпионку из Беларуси обыграла. Пересмотрите их последние секунды — под конец Елизавета нагнала Динару, которая стартовала раньше нее и выиграла у нее финиш. Чтобы не просто победить, а красиво и убедительно.