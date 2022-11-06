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Сегодня, 23:00

«Русские — козлы». Как сейчас живет главный хейтер российских спортсменов

Галина Глазко
Габриэла Соукалова.
Фото СБР
Габриэла Соукалова.
Фото Global Look Press
Габриэла Соукалова и Петр Коукал.
Фото Global Look Press
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История биатлонистки Габриэлы Соукаловой.

Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова (до развода Коукалова) известна не только своими титулами и яркой внешностью, но и едкими комментариями в адрес российских спортсменов. Соукалова, будучи действующей биатлонисткой, регулярно критиковала и подозревала россиян в употреблении допинга. По ее словам, она не верила в «чистоту» даже Антона Шипулина. А в 2018 году Габриэла одной из первых предложила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени и настаивала на пересмотре результатов Олимпиады-2014 в Сочи. Именно поэтому ее недолюбливали в России.

Габриэла Коукалова. Ушла наезжавшая на Россию чешка. И все снова подозрительно

При этом сама Габи завершила карьеру после достаточно странной истории в самом расцвете сил. Официально причиной стали проблемы с икрами, лечение которых затянулось на долгий срок, что вызвало подозрения в том, что дело тут тоже может быть связано в допингом.

Расскажем, чем сейчас занимается чешская спортсменка.

Габриэла Соукалова. Фото Global Look Press
Габриэла Соукалова.
Фото Global Look Press

Жизнь после спорта

После ухода из большого спорта яркая биатлонистка продолжила мелькать в телевизионных эфирах. Сначала Габи стала участницей популярного телепроекта «Танцы со звездами», затем вела шоу о знаменитостях. Кроме этого, она принимает активное участие в фотосессиях и позировала даже для Playboy.

Габриэла Соукалова. Чешская биатлонистка Соукалова регулярно обвиняла Россию, а сейчас молчит. Что случилось?

Соукалова успела сняться в фильме «Террорист» и сериале «Медсестры». Также бывшая биатлонистка регулярно появляется в рекламах и активно занимается благотворительностью.

Написала Габриэла и автобиографию. Книга наделала много шума, так как Соукалова описала в ней откровенные и даже интимные моменты из своей жизни.

Много времени спортсменка посвящает и саморазвитию. Она играет в бадминтон и пляжный волейбол, рисует и занимается музыкой.

Габриэла Соукалова и Петр Коукал. Фото Global Look Press
Габриэла Соукалова и Петр Коукал. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Развод

В 2020 году Габи развелась с мужем-бадбинтонистом Петром Коукалом. Под его фамилией она выступала четыре года, что они прожили в браке. Причиной развода стала интрижка бывшей спортсменки с партнером по танцевальному шоу Мартином Прагром. Официальных подтверждений этому нет, но об этом писали чешские СМИ. Папарацци следили за парочкой и фотографировали их в разных местах.

Габриэла Коукалова. Обвиняет в допинге и отплясывает в шоу. Чем сейчас занимается хейтер России Коукалова?

«Так бывает, что пути людей расходятся. Это наш с Петром случай. Оказалось, что у нас с ним разные представления о жизни. Может быть, мы поняли это очень поздно, потому что в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Надеюсь, что даже после расторжения брака мы сможем нормально общаться. Сейчас же я хотела бы сосредоточиться на семье и работе», — так в своих социальных сетях прокомментировала развод биатлонистка.

Однако мирно развестись им не удалось. Соукалова решила подать в суд на бывшего супруга. Ее претензия заключалась в том, что экс-муж неудачно вложил все ее сбережения, а после развода ей пришлось закрывать его долги. Вдобавок к этому журналисты начали писать о многочисленных изменах Петра, что разозлило звездную даму.

Габриэла Соукалова и Милош Кадержабек. Фото Соцсети
Габриэла Соукалова и Милош Кадержабек.
Фото Соцсети

Новый роман

Одинокой Габи была недолго. После расставания с Петром она закрутила роман с ресторатором Милошем Кадержабеком. При этом официально оформлять отношения пара не стала.

В 2021 году Соукалова впервые стала мамой. Она родила девочку, которую назвали Изабеллой. Социальные сети спортсменки сейчас пестрят фотографиями с малышкой. Дочку Габи везде берет с собой. С ней она даже занимается спортом и покоряет горы.

Габриэла Соукалова с дочкой Изабеллой. Фото Соцсети
Габриэла Соукалова с дочкой Изабеллой.
Фото Соцсети

Выжила в горах

Осенью 2022 года Соукалова чуть не погибла. Бывшая спортсменка потерялась в Альпах во время велопрогулки. Она сразу же связалась со спасателями, но в последний момент у нее разрядился телефон. Спецслужбы не успели узнать ее местоположение, из-за чего женщина ночевала на склоне и чуть не замерзла насмерть.

Габриэла Соукалова. Главный хейтер российского биатлона чуть не погибла в Альпах. Ее искали всю ночь

Габриэле пришлось много времени провести без снаряжения на высоте около 2300 метров над уровнем моря. Соукалову чудом нашли, и она осталась невредима. Биатлонистка постоянно звала на помощь, и утром ее крики услышали другие туристы, которые и вызвали спасателей. У Соукаловой зафиксировали переохлаждение организма. После госпитализации неугомонную женщину отпустили домой к семье.

Биатлон
Габриэла Коукалова (Соукалова)
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