Халили и Гореева выиграли по глобусу. Их связывают романтические отношения

В Чайковском определились обладатели биатлонных Кубков России.

Финал Кубка России по биатлону в Чайковском завершился более чем драматично. Особенно у женщин, где Анастасия Гореева, набрав одинаковое количество очков с Викторией Сливко, стала обладательница большого хрустального глобуса только по дополнительным показателям. У мужчин интрига в Кубке страны также жила до заключительной гонки, но отнять трофей у Карима Халили ни у кого не удалось.

Финал Кубка России

«Большой» масс-старт. Женщины

1. Тамара Дербушева (Свердовская область) — 36.57,1 (0)

2. Ирина Казакевич (обе — Свердловская обл.) -30,3 (2)

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 50,0 (3)

Большой «масс-старт». Мужчины

1. Антон Бабиков (Башкортостан) — 37.41,3 (2)

2. Роман Еремин (Новосибирская обл.) — 7,6 (2)

3. Карим Халили (Москва) — 19,0 (2)

Победа по дополнительным показателям

Само собой, в нынешнем сезоне для российских биатлонистов важность Кубка страны куда выше, чем в прошлые годы. В отсутствие международных стартов в Чайковском собралась практически вся элита нашего биатлона. Из звезд, кто появлялся на стартах в нынешнем сезоне, отсутствовал только экс-чемпион мира Александр Логинов, но он этой зимой особо не блистал и на хрустальные кубки не претендовал.

У женщин, напротив, собрались все лидеры сборной. Конечно, кроме находящихся в декретных отпусках Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой, но они сезон-2022/23, как известно, полностью пропускают. Зато после длительного перерыва именно в Чайковском вернулась в гонки Светлана Миронова. Конечно, вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине в эстафете еще далека от своей лучшей формы. Но уже сам факт ее участия в соревнованиях радует — Миронова сумела-таки решить сложности со здоровьем, из-за которых она пропустила почти целый год. В дебютном в нынешнем сезоне спринте она стала 13-й, гонку преследования пропустила, а в большом масс-старте заняла 14-е место.

Тем временем за большой глобус у женщин шла отчаянная борьба. Елизавета Каплина в спринте и в гонке преследования обошла главную конкурентку Сливко — она стала дважды четвертой, а Виктория шестой и пятой. Благодаря своим результатам в Чайковском Каплина не только выиграла спринтерский глобус, но и сократила разрыв от лидирующей Сливко в общем зачете всего до трех баллов. Однако из-за недомогания Елизавета не смогла выйти на большой масс-старт, лишив себя очень хороших шансов на общую победу.

Тем не менее расслабляться Сливко было нельзя, поскольку сражение за трофей продолжала еще и Гореева. Анастасия благодаря третьему месту в спринте и второму в преследовании (там, кстати, выиграла Лариса Куклина, завоевавшая заодно и малый глобус в пасьютах) не просто оживила интригу, а с учетом вычета самых неудачных гонок внезапно стала главным фаворитом. Ей требовалось просто не очень сильно отстать от Виктории. И с задачей она справилась, хотя и с огромным трудом.

Сливко заняла шестое место с тремя промахами, отстав больше минуты от победительницы Тамары Дербушевой. Гореева и вовсе с замерзшими на морозе руками настреляла шесть кругов, заняв 12-е место с отставанием в две с лишним минуты от чемпионки. Конкурентки после финиша довольно долго пребывали в замешательстве — никто толком не понимал, кто, собственно говоря, стал обладательницей главного трофея. Вскоре выяснилось, что Гореева и Сливко набрали абсолютно одинаковое количество очков — по 543.

Но первой стала все же Анастасия благодаря большему количеству побед. Причем для 23-летней биатлонистки этот успех с учетом скромного опыта международных стартов можно назвать, пожалуй, пока самым серьезным в ее карьере. Третье место в общем зачете с 540 очками заняла разболевшаяся Каплина. А Сливко в качестве утешительного приза достался малый глобус в масс-стартах.

Большой женский масс-старт. СБР

Глобусы будут стоять вместе

У мужчин перед заключительным масс-стартом преимущество Халили над Александром Поварницыным было не слишком большим. Но его задача была довольно проста — не сильно отстать от конкурента. Где-то к середине гонки Карим находился на грани, однако благодаря точной стрельбе на двух заключительных рубежах и отменному финишному кругу вышел на третье место, обойдя на последних километрах как раз Поварницына, допустившего на четвертом рубеже один промах и занявшего в масс-старте четвертое место. В итоговом зачете их разделило 20 баллов — Халили набрал 571 очко, Поварницын — 551.

Третье место в Кубке России с 464 очками занял Эдуард Латыпов, которому сделать золотой хет-трик в Чайковском помешала медленная и неуверенная заключительная стрельба в масс-старте. Эдуард финишировал только пятым, а первое место занял опытнейший Антон Бабиков, выигравший заодно и глобус в масс-стартах. Спринт и пасьют в Чайковском остались за Латыповым, малые глобусы в этих дисциплинах — за Халили.

Понятно, что для 24-летнего Карима выигрыш Кубка России не является самым значимым успехом в биатлоне. Все-таки Халили уже становился бронзовым призером чемпионата мира и Олимпийских игр в эстафете, отличался и в гонках Кубка мира. Но, безусловно, выиграть этот трофей ему очень приятно. Тем более в один день с Гореевой, с которой Карима связывают романтические отношения. Настя и Карим во время решающих масс-стартов переживали и радовались друг за друга. По словам Халили, выигранные глобусы за победы в мужском и женском зачетах теперь будут стоять вместе.