«Есть часть зависти, что люди в деле, бегают, занимают места». Когда в биатлон вернется Ульяна Нигматуллина

Интервью с двукратным призером Олимпиады.

В этом сезоне ушли в декрет сразу три спортсменки из олимпийского биатлонного состава: Кристина Резцова, Валерия Каюмова и Ульяна Нигматуллина. В ноябре девочка появилась в семье Каюмовых. Через три месяца Валерия уже стала выступать на соревнованиях. В начале февраля Ульяна родила дочь, но в текущем сезоне мы ее (и Кристину Резцову, которая еще беременна) на трассе не увидим. Биатлонистка стала гостем чемпионата России в Ижевске, где ответила на вопросы журналистов.

Ульяна Нигматуллина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Всю зиму береглась от лыж

— Как вам в роли мамы?

— Пока не осознаю. Это как с вопросами про олимпийские медали, когда осознание приходит через некоторое время. Что-то чудесное произошло. Сложно поверить.

— Справляетесь?

— Справляюсь. Конечно же, думала, что будет легче. Так что большое уважение всем мамам на планете. Это тяжелый труд. Не менее тяжелый, чем труд спортсменов на тренировках и соревнованиях.

— Валерия Васнецова вернулась в биатлон после трех месяцев. Считаете это подвигом?

— Абсолютно. Считаю, что это подвиг. Раньше я бы так не могла сказать, потому что не могла это почувствовать. Но я хочу сделать возвращение, но максимально щедяще для моего здоровья. Хочу сделать проверку, прежде чем начинать интенсивные тренировки, и сделать все максимально грамотно.

— На лыжи не вставали?

— Нет. Всю зиму береглась от лыж. Но сейчас огромный моральный заряд энергии, чтобы покататься.

— Следили ли за соревнованиями в этом сезоне?

— Смотрела за весь сезон две гонки: одну в Рыбинске, одну здесь, в Ижевске. Это на самом деле очень тяжело. Потому что есть часть зависти, что люди в деле, работают, бегают, занимают места. С другой стороны, видишь, как им тяжело, и организму тоже становится тяжело.

— Вы подруги с Ларисой Куклиной. Рады за ее последние успехи?

— Очень рада. Мне кажется, что она достойна того, что сейчас занимает.

Ульяна Нигматуллина. Фото Global Look Press

Из-за родов пропустила последний день учебы

— Продолжается ли учеба в Международном олимпийском университете?

— Очень насущный вопрос. Свой последний модуль училась онлайн, потому что были близко даты родов. И в последний день учебы произошло это событие. Так что я пропустила последний день учебы, к сожалению. Потом через неделю писала онлайн-тест, который сдала на четверку. Так что думаю, что все успеваю.

— Тест писали, отвлекаясь на ребенка?

— Ильшат (Нигматуллин, муж и тренер Ульяны) принял на себя удар на этот час.

— Какой срок ставите себе по возвращении?

— Явно этот сезон еще не в строю. Так что в следующем сезоне реально выступить на летнем чемпионате России. Можно пойти по стопам Кристины Резцовой. У нее были примерно такие же сроки, такое же время. И она успешно провела следующий сезон.

— Возвращаться будете, тренируясь с Ильшатом на самоподготовке?

— Если он согласится меня тренировать, то конечно.

— У него есть выбор?

— Выбор есть всегда.

Ульяна Нигматуллина (Кайшева)

Родилась 8 марта 1994 года в Удмуртии

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады (2022)

Победительница Юношеских Игр (2012) и Всемирных военных игры (2017)

Чемпионка мира среди девушек (2013)

Чемпионка мира по летнему биатлону (2017) в смешанной эстафете