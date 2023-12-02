Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:45

В российском биатлоне новый лидер. Бажин выиграл три гонки из четырех на старте сезона

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Кирилл Бажин.
Фото СБР
Telegram Дзен
Итоги пасьютов на Кубке России.

Кубок России. 2-й этап. Ханты-Мансийск
Гонка преследования, мужчины
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 33.59,6 (1)
2. Александр Логинов (Тюменская область) — 24,5 (1)
3. Эдуард Латыпов (Башкирия) — 1.01,4 (4)
Гонка преследования, женщины
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 29.41.0 (2)
2. Елизавета Каплина (ХМАО) — 13,4 (1)
3. Анастасия Гореева (Московская область) — 14,5 (1)

Старт сезона в российских лыжах проходит без сенсаций: у мужчин все золото забирает Александр Большунов, в женских дистанционных гонках нет равных Веронике Степановой, а в спринтах — Анастасии Фалеевой. В биатлоне же сюрпризов хватает. У мужчин самым стабильным на первых этапах выглядит свердловский спортсмен Кирилл Бажин, взявший уже три золота в четырех гонках.

Скорострельность Бажина

Главной сенсацией первого дня этапа в Ханты-Мансийске стал Евгений Сидоров. В спринте спортсмен, представляющий Красноярский край, впервые за 14 лет карьеры закрыл все мишени, заняв в итоге второе место. Уступил Сидоров только трехкратному призеру Олимпиады Эдуарду Латыпову.

В гонке преследования Сидоров сразу же приклеился к Латыпову, с которым они шли вместе до первого рубежа. Дальше их дороги разошлись: Эдуард ушел на штрафной круг, а Евгений — на дистанцию. Вторая стрельба тоже сложилось удачно для красноярского спортсмена, но за счет быстрой и точной работы к нему приблизился Кирилл Бажин.

Никита Поршнев. Призер чемпионата мира забыл патроны на гонку, а после финиша завершил карьеру

К третьему рубежу Бажин и Сидоров подошли вместе. Однако Кирилл был стремителен: выпустил все пять патронов, когда Евгений только один. Правда, Бажин, в отличие от Сидорова, один глазок не закрыл, поэтому на решающей стрелковой разборке они вновь оказались вдвоем. Здесь уже Кирилл справился не только быстро, но и без ошибок. Евгений же, который вместе со спринтерской гонкой провел пять подряд рубежей без штрафа, не выдержал в ответственный момент и промахнулся трижды.

В результате Бажин финишировал в гордом одиночестве. Биатлонист очень убедителен на старте сезона. На первом этапе здесь же в Ханты-Мансийске во многом благодаря стараниям Кирилла его команда завоевала два золота. Сначала Бажин вместе Тамарой Дербушевой выиграли сингл-микст. Другая свердловская спортсменка Ирина Казакевич с некоторой досадой тогда рассказывала, что Тамара никому не хотела уступать Кирилла, понимая его силу. А в смешанной эстафете Казакевич уже вместе с Бажиным, Дербушевой и Василием Томшиным добрались до золота.

Несмотря на три победы в четырех гонках, спортсмен из Свердловской области находится на втором месте общего зачета Кубка России. Потому что командные гонки в этот зачет не идут, а в личных Кирилл был четвертым в спринте и первым в пасьюте. У Эдуарда Латыпова в этом плане показатели лучше, ведь после победы в первой гонке он взял бронзу во второй. Теперь у Латыпова — 108 очков, а у Бажина — 103.

Кирилл Бажин.
Фото СБР

Триумф Шашилова

В женских стартах доминирует Наталия Шевченко. Спортсменка перешла в биатлон из лыжных гонок только в прошлом сезоне. Ей потребовалось время, чтобы совладать со стрельбой, но когда в середине прошлой зимы это начало получаться, соперницам Наталии пришлось тяжело.

На старте этого сезона в спринте она обошла всех на 15 и более секунд. При этом чисто в этой гонке отстрелялись такие сильные и быстрые биатлонистки, как Кристина Резцова, Наталья Гербулова, Тамара Дербушева и Виктория Сливко. Пасьют Шевченко выиграла тоже с солидным преимуществом.

Свои ошибки в гонке преследования Наталия допустила на первом и третьем рубежах, но не отставала от лидеров. А вот заключительную стрельбу провела образцово. На рубеж она подходила вместе с Натальей Гербуловой, которая давления не выдержала. С золотом было все понятно, а серебро разыграли Елизавета Каплина и Анастасия Гореева. На финишной прямой Каплина, которая в последние сезоны любит выступать и в лыжных гонках, была быстрее.

Таким образом, после двух гонок Шевченко уверенно лидирует в общем зачете. У нее на этом этапе уже есть золотой дубль. Можно сказать, что такой дубль за день сделал и старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов. Ведь он работает не только с Наталией, но и является личным тренером Кирилла Бажина.

Этап в Ханты-Мансийске завершится гонками с общего старта в воскресенье. Мужчины начнут в 9.00, женщины — в 11.30 по московскому времени.

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
Эдуард Латыпов
1
0
Читайте также
Бывший президент СБР Кравцов получил 7 лет колонии по делу о растрате
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Призер чемпионата мира забыл патроны на гонку, а после финиша завершил карьеру