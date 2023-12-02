В российском биатлоне новый лидер. Бажин выиграл три гонки из четырех на старте сезона

Итоги пасьютов на Кубке России.

Кубок России. 2-й этап. Ханты-Мансийск

Гонка преследования, мужчины

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 33.59,6 (1)

2. Александр Логинов (Тюменская область) — 24,5 (1)

3. Эдуард Латыпов (Башкирия) — 1.01,4 (4)

Гонка преследования, женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 29.41.0 (2)

2. Елизавета Каплина (ХМАО) — 13,4 (1)

3. Анастасия Гореева (Московская область) — 14,5 (1)

Старт сезона в российских лыжах проходит без сенсаций: у мужчин все золото забирает Александр Большунов, в женских дистанционных гонках нет равных Веронике Степановой, а в спринтах — Анастасии Фалеевой. В биатлоне же сюрпризов хватает. У мужчин самым стабильным на первых этапах выглядит свердловский спортсмен Кирилл Бажин, взявший уже три золота в четырех гонках.

Скорострельность Бажина

Главной сенсацией первого дня этапа в Ханты-Мансийске стал Евгений Сидоров. В спринте спортсмен, представляющий Красноярский край, впервые за 14 лет карьеры закрыл все мишени, заняв в итоге второе место. Уступил Сидоров только трехкратному призеру Олимпиады Эдуарду Латыпову.

В гонке преследования Сидоров сразу же приклеился к Латыпову, с которым они шли вместе до первого рубежа. Дальше их дороги разошлись: Эдуард ушел на штрафной круг, а Евгений — на дистанцию. Вторая стрельба тоже сложилось удачно для красноярского спортсмена, но за счет быстрой и точной работы к нему приблизился Кирилл Бажин.

К третьему рубежу Бажин и Сидоров подошли вместе. Однако Кирилл был стремителен: выпустил все пять патронов, когда Евгений только один. Правда, Бажин, в отличие от Сидорова, один глазок не закрыл, поэтому на решающей стрелковой разборке они вновь оказались вдвоем. Здесь уже Кирилл справился не только быстро, но и без ошибок. Евгений же, который вместе со спринтерской гонкой провел пять подряд рубежей без штрафа, не выдержал в ответственный момент и промахнулся трижды.

В результате Бажин финишировал в гордом одиночестве. Биатлонист очень убедителен на старте сезона. На первом этапе здесь же в Ханты-Мансийске во многом благодаря стараниям Кирилла его команда завоевала два золота. Сначала Бажин вместе Тамарой Дербушевой выиграли сингл-микст. Другая свердловская спортсменка Ирина Казакевич с некоторой досадой тогда рассказывала, что Тамара никому не хотела уступать Кирилла, понимая его силу. А в смешанной эстафете Казакевич уже вместе с Бажиным, Дербушевой и Василием Томшиным добрались до золота.

Несмотря на три победы в четырех гонках, спортсмен из Свердловской области находится на втором месте общего зачета Кубка России. Потому что командные гонки в этот зачет не идут, а в личных Кирилл был четвертым в спринте и первым в пасьюте. У Эдуарда Латыпова в этом плане показатели лучше, ведь после победы в первой гонке он взял бронзу во второй. Теперь у Латыпова — 108 очков, а у Бажина — 103.

Кирилл Бажин. Фото СБР

Триумф Шашилова

В женских стартах доминирует Наталия Шевченко. Спортсменка перешла в биатлон из лыжных гонок только в прошлом сезоне. Ей потребовалось время, чтобы совладать со стрельбой, но когда в середине прошлой зимы это начало получаться, соперницам Наталии пришлось тяжело.

На старте этого сезона в спринте она обошла всех на 15 и более секунд. При этом чисто в этой гонке отстрелялись такие сильные и быстрые биатлонистки, как Кристина Резцова, Наталья Гербулова, Тамара Дербушева и Виктория Сливко. Пасьют Шевченко выиграла тоже с солидным преимуществом.

Свои ошибки в гонке преследования Наталия допустила на первом и третьем рубежах, но не отставала от лидеров. А вот заключительную стрельбу провела образцово. На рубеж она подходила вместе с Натальей Гербуловой, которая давления не выдержала. С золотом было все понятно, а серебро разыграли Елизавета Каплина и Анастасия Гореева. На финишной прямой Каплина, которая в последние сезоны любит выступать и в лыжных гонках, была быстрее.

Таким образом, после двух гонок Шевченко уверенно лидирует в общем зачете. У нее на этом этапе уже есть золотой дубль. Можно сказать, что такой дубль за день сделал и старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов. Ведь он работает не только с Наталией, но и является личным тренером Кирилла Бажина.

Этап в Ханты-Мансийске завершится гонками с общего старта в воскресенье. Мужчины начнут в 9.00, женщины — в 11.30 по московскому времени.