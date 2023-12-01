Призер чемпионата мира забыл патроны на гонку, а после финиша завершил карьеру

27-летний Никита Поршнев бросает биатлон ради семьи.

Кубок России. 2-й этап. Ханты-Мансийск

Спринт, мужчины

1. Эдуард Латыпов (Башкирия) — 24.26,1 (1)

2. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 2,8 (0)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — 9,2 (0)

Спринт, женщины

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 21.58, 2 (0)

2. Кристина Резцова (ХМАО) — 15,1 (0)

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 18,1 (0)

В Ханты-Мансийске спринтерскими гонками начался второй этап Кубка России. Несмотря на то что официально сезон открывали здесь же в Югре неделю назад, это были дебютные личные гонки. Дело в том, что на первом этапе в программе были только командные виды: сингл-микст и смешанная эстафета. Спринты в Хантах получились очень событийными.

Порш остановился

Главным героем дня стал Никита Поршнев, который занял последнее место. Его гонка, как позже выяснится, последняя в профессиональной карьере, получилась необычной и даже нелепой. Придя на первый огневой рубеж, Поршнев лег на коврик, потянулся за обоймой и... засмеялся. С огромной улыбкой Никита вставил обойму, закрыл все мишени и побежал на следующий круг.

На втором рубеже мишени Поршнева перестали закрываться. Сначала показалось, что биатлонист ошибочно стрелял по чужой установке. После стрельбища он не пошел на штрафные круги и сразу отправился на круг. За это Никите прибавили 10 минут к его результату, что и определило его последнее место.

Позже стало понятно, что такой опытный спортсмен, призер чемпионата мира умудрился зарядить одну обойму. Ошибку он осознал на первом рубеже, отсюда и смех на стрельбище. На стойке, по сути, Поршнев уже тренажил. Мишени не закрывались, потому что патроны не вылетали из его ствола.

Почему так получилось? Никита сказал, что отвлекся на дочь, которой ему хочется уделять больше внимания. Он понимает, как сложно приходится жене Насте, поэтому принял решение повесить лыжи на гвоздь и заняться семьей. При этом Поршнев объяснил, что мысли о завершении карьеры были у него давно, еще с рождения ребенка, то есть с июля прошлого года.

О том, что решение было сделано не на эмоциях и биатлонист к нему готовился, говорят посты в его T elegram -канале. Канал он назвал «Порш у обочины», так объяснив это название: «Почему у обочины? Порой в жизни надо немного притормозить, а лучше даже остановиться, посмотреть по сторонам, подумать, и потом уже двигаться дальше», — написал он в публикации от 27 ноября. К посту он прикрепил фотографию, на которой целует живот беременной жены.

Евгений Сидоров, Эдуард Латыпов, Антон Смольский. Фото Союз биатлонистов России

Неблатное серебро

С точки зрения спортивного результата самый неожиданный перформанс выдал Евгений Сидоров. Он занял второе место, проиграв только трехкратному призеру Олимпиады Эдуарду Латыпову. Возможно, кому-то фамилия Сидоров ничего не скажет, но четыре года назад он был одним из самых обсуждаемых биатлонистов России. Причем обсуждение было с нотками скандала.

Перед сезоном-2019/20 Евгения взяли на централизованную подготовку, хотя в рейтинге СБР он занимал 85-е место. Осенью он оправдал ожидания, пройдя отбор в резервную команду. Однако на Кубке I BU провалился: три гонки без зачетных очков. Лучшим результатом стало 76-е место в спринте.

В те дни активно стали говорить, что Сидоров оказался в сборной по блату. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов даже прямо заявил, что Евгений — это сын друга тогдашнего президента СБР Владимира Драчева. Но это оказалось неправдой. Биатлонист рассказал, что родителей у него давно нет, а в сборную он попал благодаря быстрым ногам. По своему возрасту он показывал один из лучших ходов в те годы. Вот только со стрельбой всегда были проблемы, да и с горной подготовкой. Сидоров никогда не соревновался в горах, а когда оказался на Кубке IBU , высота его «съела», отсюда и провалы.

В спринте в Ханты-Мансийске Евгений впервые за 14 лет карьеры закрыл все мишени в гонке, и оказалось, что у Сидорова действительно быстрые ноги. Также чисто отстрелялся серебряный призер Олимпиады Антон Смольский. Но белорус проиграл Евгению на финише 6,4 секунды. Никакой блат в такой борьбе за серебро помочь бы не смог.

Наталия Шевченко. Фото Союз биатлонистов России

Превосходство Наталии Шевченко

В остальном на пьедестале по итогам мужского и женского спринта оказались привычные лица. Эдуарду Латыпову не помешал выиграть даже промах, а у девушек победа досталась Наталии Шевченко.

Тон женской гонки задавала двукратный призер Олимпиады и двукратная мама Кристина Резцова. Она отправилась на дистанцию под 25-м номером и прошла ее без штрафа. Многие биатлонистки, идущие за ней и знающие результат Кристины, пытались атаковать позицию Резцовой. Но это не получилось ни у Виктории Сливко (41-й стартовый номер), ни у Натальи Гербуловой (44-й), ни у Тамары Дербушевой (47-й), которые так же закрыли все мишени. Похоже, Кристина, которая только-только вернулась после второго декретного отпуска, снова быстро возвращает свои лидерские позиции в России.