В России готовы к клубному турниру по биатлону. IBU категорически против

Дебютные старты пройдут 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.

В период отстранения российских спортсменов от международных соревнований в нашем биатлоне реализуются новые для этого вида спорта турниры и форматы. Так, с прошлого сезона в календаре СБР появились этапы Кубка Содружества, участие в котором принимают сильнейшие биатлонисты России и Белоруссии.

В нынешнем сезоне дебютирует Международная лига клубного биатлона (МЛКБ), которая стартует соревнованиями в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Как все это будет выглядеть, организаторы подробнее рассказали на пресс-конференции, которая прошла в Москве за полторы недели до начала турнира.

Возможность заработать

Впервые об этом проекте публика узнала в начале октября, но обсуждения по его реализации начались с весны. Учредителями МЛКБ стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона.

«Все знают, в какой ситуации находится сейчас российский и белорусский биатлон. Сейчас у нас нет конкретной перспективы в восстановлении в правах на международном уровне, — говорит генеральный директор Белорусского клуба Евгений Чмиль. — Вся эта ситуация продолжается больше года, поэтому неправильно сидеть и чего-то ждать. Исходя из этого, пообщавшись со спортсменами и функционерами, мы подумали, что надо искать единомышленников в РФ и что-то делать.

Идея проекта зародилась весной этого года. Алексей Нуждов (глава Федерации биатлона Московской области) приезжал к нам на детские соревнования, мы обсудили и поняли, что есть база для взаимодействия. У белорусских спортсменов существенно сократилось количество соревнований. Вы знаете, что количество стартов Кубка Содружества в этом сезоне уменьшилось на треть. Уровень белорусского биатлона не такой массовый, вариться в своей каше для нас — не самый лучший вариант. Отсутствие мотивации и перспектив восстановления говорит о том, что клубный проект — это не универсальное решение, но хорошее подспорье в текущей ситуации. В перспективе нет ни одного препятствия, чтобы МЛКБ была признана на разных уровнях, в том числе Международным союзом биатлонистов".

Планировалось, что в первом Кубке МЛКБ примут участие спортсмены России, Белоруссии и Китая, также ходили разговоры о монгольских биатлонистах. Но в результате клуб из Поднебесной не сможет приехать (об этом чуть позже), и национальный состав будет такой же, как и на Кубке Содружества. Однако у Кубка МЛКБ призовой фонд значительно выше — 8 миллионов рублей. Победитель в каждой гонке получает 1 миллион. Таких денежных чеков для спортсменов в нашем биатлоне ранее не фигурировало.

«Когда я узнал про эти соревнования, то подумал, что это будет круто, — говорит лидер белорусской сборной Антон Смольский, который подключился к пресс-конференции по видеосвязи. — Такие соревнования, будем говорить открыто, — возможность заработать денег. Уровень наших спортсменов довольно высокий: у нас есть призеры Олимпиад, чемпионы мира и Европы. Чтобы как минимумсохранить их мастерство, нужны соревнования, которые будут их привлекать. Это повлечет за собой прогресс. На сегодняшний день у топ-спортсменов, как я вижу, нет той мотивации, как была при подготовке к Олимпиаде и Кубку мира. Надеюсь, что эти соревнования позволят им вернуть мотивацию».

Фото СБР

Как в КХЛ

Клубный биатлон предполагает, что соревноваться между собой будут не страны, регионы и города, а профессиональные клубы. Пока зарегистрированных клубов на первые соревнования всего два - Белорусского биатлона и Московской области.

— Стоит ли создавать такие клубы, как «Динамо», ЦСКА, «Зенит», чтобы больше болельщиков привлечь в биатлон? Чтобы, например, футбольный болельщик «Спартака» переключился на биатлонный клуб «Спартак»? — вопрос модератора пресс-конференции Андрея Журанкова.

— Конечно, стоит привлечь, — говорит Алексей Нуждов. — Для начала нужно спортсменов привлечь в «Зенит» и ЦСКА, а потом и болельщики за ними придут. Я вам так скажу, что у нас у самих еще ясности нет по всем деталям. Это живая штука. Она будет развиваться. От слишком многих факторов зависит, в какую сторону пойдет. У нас даже не три развилки, а больше десятка. Базовые вещи: это должно быть демократично, аполитично, не подпадать ни под какую юрисдикцию, которая принимает решение в угоду политики, а не спорта.

Аналогию этому проекту провел член правления МЛКБ, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев: «Мы не должны ждать у моря погоды и обязательно должны создавать этот формат. Я проведу аналогию с Континентальной хоккейной лигой. В свое время в хоккее тоже был только чемпионат России и все. Было принято решение, чтобы перевести его на более масштабный международный уровень».

На первом Кубке МЛКБ биатлонисты будут, скорее, выступать как индивидуальные спортсмены. Ожидается, что в турнире будут участвовать все лидеры российской и белорусской сборных.

«Собираем информацию по спортсменам, которые хотят принять участие. Желающих достаточно много, — объяснил исполнительный директор МЛКБ Валерий Польховский. — Всех интересует принцип комплектования этой группы из 60 участников. Мы его видим таким образом, что прежде всего будут учитываться итоги прошлого сезона Кубка России и Кубка Содружества. И, конечно, приглашенные спортсмены, такие как Ульяна Нигматуллина, которая в прошлом сезоне не могла выступать (Нигматуллина находилась в декрете). У нее есть желание здесь стартовать. Обсуждаем эти моменты. Знаем, что лидеры, особенно в мужской группе, первые восемь человек уже заявились. У девочек еще идут обсуждения. Общее количество заявившихся российских спортсменов: порядка 40 человек мужского состава и 25 женского. Более конкретная работа будет продолжаться».

Фото СБР

I BU п ротив

Союз биатлонистов России не участвует в организации нового турнира. Создатели МЛКБ на пресс-конференции заявили, что не пытаются сделать соревнования в противовес кому-либо.

— Почему у вас нет контакта с СБР? В сотрудничестве же, наверное, намного проще делать такой проект? — вопрос корреспондента «СЭ» Алексею Нуждову.

— Не нужно додумывать. С чего вы взяли, что у нас нет взаимодействия с Союзом биатлонистов России?

— Хорошо. У вас есть взаимодействие? Как они реагируют на ваш проект?

— Ровно так же, как Белорусская федерация биатлона. В прессе я видел комментарий Майгурова (главы СБР): «Нейтрально отношусь». У Адриана Цыбульского (глава белорусского биатлона) был более пространный комментарий. Я придерживаюсь той позиции, что МЛКБ не попадает под юрисдикцию IBU.Международный союз биатлонистов не может повторно наложить какие-то санкции на спортсменов этой организации. Каких комментариев вы можете ожидать от президентов национальных федераций, которые хоть и отстранены, но являются членами IBU? - ответил Нуждов.

Тем не менее IBU смог повлиять на проведение первого Кубка МЛКБ. Именно из-за действий Международного союза биатлонистов соревнования в Ханты-Мансийске лишились участников из Китая.

- Китайские спортсмены не примут участия в нашем Кубке, — сказал Нуждов. — Это не зависит от их желания или отсутствия возможности. Это зависит от напрямую поступившей вежливой настоятельной просьбы Международного союза биатлонистов, озвученной через Федерацию биатлона Китая — не принимать участия в наших соревнованиях. Минусов больше в этой новости, но есть и плюсы. Нам, конечно, очень приятно, и мы за сотрудничество с Международным союзом биатлонистов. Нам в этой связи очень отрадно, что IBU внимательно следит за нашей деятельностью и за каждой публикацией, которые в российской прессе выходят. Особые слова хотел бы сказать генеральному секретарю IBU Максу Коббу, потому что он не только внимательно следит, но и сопровождает это письмами в национальные федерации, в которых говорит, что после этого наступят какие-то последствия по всевозможным санкциям. Они в каждую федерацию, которая планировала принять участие, написали такие письма. Для нас они несколько смешно звучат, имею в виду для национальных федераций Белоруссии и России. Смысл там такой: вы хоть отстранены, но мы вас никуда не пустим.

После пресс-конференции последовала реакция от IBU. В организации сообщили ТАСС, что они не одобряют проведение каких-либо международных соревнований. «Когда наши члены отстраняются от участия, их правила и обязательства остаются в силе. В наших правилах четко прописано, что международный руководящий орган также может налагать штрафы/ санкционирование на участников, официальных лиц, тренеров и т.д., которые участвуют в соревнованиях, которые не одобрены IBU. Не имеет значения, идет ли речь о частной лиге или о соревнованиях с национальными командами».

Организаторов Международной лиги клубного биатлона санкции не пугают, а значит, первому Кубку быть. «Мы просто обязаны использовать сложившуюся ситуацию. Не думаю, что надо заниматься шапкозакидательством, надо понимать, что сразу,может, и не будет так масштабно, — объяснял Дмитрий Васильев. — Курочка по зернышку клюет. Но потом наши недруги к нам постучатся, попомните мое слово, все захотят участвовать в нашем проекте».