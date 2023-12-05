Биатлонистов в Тюмени ждет погодная лотерея. Отменят ли гонки Кубка России?

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Сильнейшие биатлонисты России и Белоруссии после сдвоенного этапа Кубка России в Ханты-Мансийске перебрались в Тюмень. Однако погода в Сибири явно не радует участников и организаторов, пусть пока решено отменить только пролог, а спринт перенести с 9 на 6 декабря. Дело в том, что во второй половине недели даже днем в Тюмени ожидается, если верить синоптикам, температура в диапазоне от минус 25 до минус 33 градусов мороза. Бегать в таких условиях не просто неприятно, но и небезопасно.
Изначально в Тюмени собирались провести новомодный пролог, а затем индивидуальные гонки, спринты и преследования. Вот только план пришлось оперативно менять. Сперва после консультаций с капитанами четырех команд было решено отменить пролог в виде лыжных спринтов на 100 метров, который изначально хотели провести 5, 6 или 7 декабря. В итоге решено было начать в среду, 6 декабря, с мужского и женского спринтов — по прогнозам, как раз в этот день морозы начнут усиливаться — утром предсказывают минус 20, а днем уже минус 23-25. Точное время стартов в Союзе биатлонистов России не называют, не исключено, что гонки передвинут пораньше, дабы провести их в более-менее приемлемых с точки зрения температур условиях. А дальше, судя по всему, будет только хуже.
«Решение по каждой гонке будет приниматься, согласно правилам, в день проведения дисциплин. Будем следить за погодой», — сказал сайту федерального спортивного телеканала вице-президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов. Как отметил исполнительный директор СБР Александр Пак, в пятницу и субботу, согласно прогнозу, ожидается «максимальная жесть». В такой ситуации индивидуальные гонки (они же еще и самые длинные), не исключено, пойдут «под нож» с большей вероятностью, а более компактное преследование попробуют спасти. Хотя прогнозы меняются и, к примеру, 5 декабря днем в субботу прогнозировали минус 25, а в воскресенье — минус 29.
Само собой, даже если гонки проведут, возможны отказы целого ряда ведущих биатлонистов от участия в соревнованиях — обмораживаться и потом болеть никто не хочет. К примеру, Даниил Серохвостов в связи с плохим иммунитетом и аллергической астмой намерен крепко подумать, бежать в мороз или нет.
Безусловно, возможная отмена стартов из-за погоды станет не самым лучшим вариантом для тех, кто сейчас, что называется, на ходу. В общем зачете Кубка топ-3 составляют Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин и Антон Смольский у мужчин и Кристина Резцова, Наталия Шевченко и Елизавета Каплина у женщин. Но и другие биатлонисты показывают, скажем так, любопытные результаты.
Прежде всего отметим экс-чемпиона мира и призера Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Логинова. В прошлом сезоне Логинов по ряду причин, прежде всего из-за проблем со здоровьем, выступал крайне редко и без особых успехов. Так, в рейтинге СБР он занял только 39-е место. А затем отказался от централизованной подготовки. По его словам, всю весну и июнь с июлем он жил с мыслями о завершении карьеры, поскольку просто не мог нормально тренироваться. Затем самочувствие стало получше, но все равно проблемы со здоровьем не позволяли готовиться к сезону-2023/24 в полном объеме. От себя Александр не ждал высоких результатов, однако в гонке преследования этапа Кубка страны в Ханты-Мансийске прорвался на второе место с восьмого после спринта. И хотя в Большом масс-старте Логинов стал лишь 14-м, он показал, что даже в неидеальном состоянии способен бороться сейчас за победы или как минимум за призовые места. В общем зачете он, кстати, идет четвертым.
Также нельзя не отметить взлет Евгения Сидорова. Несколько лет назад биатлонная общественность сильно критиковала СБР за решение включить Евгения в резервный, а затем и в основной состав сборной, он не блистал на этапах Кубка IBU. Но, как выяснилось, потенциал Сидорова весьма высок, что он и доказывает сейчас, в 26 лет. Серебро в спринте в Ханты-Мансийске с двумя нулями — это топ-результат. Да и в преследовании он вполне мог финишировать в тройке, но после 15 точных выстрелов завалил (три промаха) стрельбу на заключительном рубеже и стал лишь восьмым. В общем зачете Кубка он идет шестым. Само собой, отметим и Бажина, вышедшего на новый уровень в этом сезоне.
У женщин после гонок в Ханты-Мансийске, помимо Резцовой, вернувшейся из декретного отпуска, особо отметим Наталию Шевченко. Будучи сильной лыжницей, 23-летняя биатлонистка подтянула и стрельбу и сразу стала одним из лидеров в России. О чем свидетельствует и ее победный дубль в спринте и преследовании. Посмотрим, как Наталия будет прогрессировать дальше. И если повезет, сделаем это уже на текущей неделе в Тюмени.
6 декабря, среда
9.00 — Спринт. Женщины
12.00 — Спринт. Мужчины
7 декабря, четверг
9.00 — Индивидуальная гонка. Женщины
12.00 — Индивидуальная гонка. Мужчины
10 декабря, воскресенье
9.00 — Большой масс-старт. Женщины
12.00 — Большой масс-старт. Мужчины
Время московское.
Гонки могут быть перенесены на другое время и дату или отменены в зависимости от погодных условий.