Биатлонисты провели гонку, несмотря на отмену этапа. Героизм и энтузиазм группы Шашилова

Мороз минус 23 в Тюмени не смутил уральского специалиста.

Вслед за отменой лыжного этапа Кубка России в Пермском крае решили не проводить свои гонки биатлонисты, чьи соревнования должны были пройти в Тюмени. Правда, некоторые стреляющие лыжники все же вышли на старт гонки, у которой был не только призовой фонд, но и эфир на федеральном канале.

Пограничная температура

О том, что лыжного этапа в Чусовом не будет, стало известно в воскресенье, когда все спортсмены находились на этапе в Тюмени. Лыжники быстро изменили свой маршрут: кто-то поехал к себе домой, кто-то сразу же отправился в Кирово-Чепецк, где запланирован четвертый этап Кубка страны.

В биатлоне же ситуация иная. Организаторы видели, что погода в Тюмени в дни соревнований ожидается не самая подходящая, поэтому заранее стали делать корректировки. Так, спринтерские гонки были перенесены с субботы на среду, а затем решили отказаться от прологов — неофициальные развлекательные старты, которые стали проводить с нынешнего сезона. Однако весь этап отменять не хотели, несмотря на то что морозно будет всю неделю. В результате в Тюмень приехали все спортсмены, тренеры, сервис, большая телевизионная бригада, которая планировала обеспечить гонки трансляциями на федеральном канале.

Заранее предупредили, что решение по гонкам будет приниматься непосредственно в день стартов. В правилах написано, что допустимо проводить соревнования при температуре не ниже минус 20 градусов в самой холодной точке трассы. Однако жюри может разрешить спортсменам стартовать и при более низких показателях. В день спринтов на термометрах в Тюмени было минус 23 градуса. Жюри сначала сократило дистанцию гонки: мужчинам сделали 7,5 км вместо 10, а женщинам 6 км вместо 7,5. Чуть позже, понимая, что ситуация не изменится, отмене подлежали не только спринты, но и весь этап. Ведь среда в Тюмени по прогнозам наиболее теплый из соревновательных дней.

Смешанный масс-старт

В начале прошлого сезона такая температура организаторов не всегда останавливала. Так, например, в Увате Динара Алимбекова писала перед спринтом, что показатели намного ниже допустимых: «Минус 28. Посмотрю на кровати». Гонку тогда провели, но на старт вышли всего 21 из 62 заявленных биатлонисток. Сейчас организаторы, похоже, учли пожелания спортсменов и тренеров (например, Артем Истомин был против, чтобы его спортсмены выступали при такой температуре) и решили держаться в озвученных минус 20.

Но есть в нашем биатлоне одна морозоустойчивая группа — Михаила Шашилова. Год назад, когда в Ханты-Мансийске были отмены гонок, Шашилов проводил тренировки. За это он получил порцию критики. Например, от Михаила Куклина — тренера и мужа Ларисы Куклиной. «Должно быть, он сегодня сам без кальсон выйдет на тренировку? Че укутываться? Тепло ведь», — писал он в соцсетях.

Узнав об отмене спринтов в Тюмени, Шашилов решил провести гонку для биатлонисток своей группы. Идею одобрил федеральный канал, который под этап Кубка России уже расставил свои камеры, протянул все провода и настроил ПТС.

Гонку, а точнее контрольную тренировку, организовали в формате масс-старта. Но круги были значительно меньше — 1,5 километра, а штрафной вообще чисто символический — 20 метров (вместо стандартных 150 метров). Помимо девушек группы Шашилова на старт вышли двое мужчин: Кирилл Бажин и Василий Томшин. Их участие понятно. Томшин в межсезонье из команды Санкт-Петербурга вернулся в родную сборную Свердловской области, в которой заправляет Шашилов. А для Бажина Михаил Викторович вообще является личным тренером.

Деньги за контрольную тренировку

Старт состоялся не в 9.00 по московскому времени, когда должен был начаться женский спринт, а на пару десятков минут раньше. В эфире даже не успели показать момент, когда биатлонисты ушли на дистанцию. Также отсутствовала графика. Трассу под гонку никто не освобождал, поэтому часто рядом с участниками оказывались другие спортсмены, которые проводили свою морозную тренировку. Из-за чего не всегда можно было понять, кто на каком месте идет и как стреляет. Помогали разобраться комментаторы, пытавшиеся разглядеть под специальными масками лица биатлонисток.

«Матч» для этой гонки придумал свой призовой фонд — 60 тысяч рублей. Из них половину забирал победитель, 20 тысяч доставалось обладателю второго места, 10 тысяч — третьего. Но о том, что на контрольной тренировке можно заработать, девушки (Бажин и Томшин в этом розыгрыше не участвовали) узнали только во время самой гонки. Томшин после даже пошутил, что если бы знал про деньги, то толкал бы свою жену Анастасию Батманову к призовым местам.

Фото СБР

Батманова в первую тройку не попала, хотя допустила меньше всего промахов — один. Учитывая, что штрафной круг всего 20 метров, стрельба тут явно не решала. Хотя до призов не добрались и бывшие лыжницы Наталья Шевченко и Анна Грухвина. Первым вне зачета финишировал Бажин, за ним Анастасия Швеченко, у которой на ресницах был солидный кусок льда, мешавший обзору. Мороза как будто не почувствовала Тамара Дербушева. Она бежала гонку не только без специальной маски, позволяющей дышать теплым воздухом, но полностью с открытым лицом без согревающих тейпов. Дербушева на финише была второй среди девушек, а тройку замкнула Ирина Казакевич.

В 2023-м этапов Кубка России больше не запланировано, а значит, Новый год в желтой майке лидера встретят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Однако биатлон в этом месяце еще будет. С 15 по 17 декабря в Уфе пройдет этап Кубка Содружества. Сейчас в столице Башкирии тоже морозно, но к концу следующей недели ситуация должна измениться в теплую сторону.