У IBU возникли претензии к Кубку Содружества. На него запретят приглашать иностранцев?

Международный союз биатлонистов не хочет появления в России и Белоруссии сильного конкурента для собственных стартов.

Биатлонный Кубок Содружества стал в условиях отстранения от международных стартов нашим своеобразным ответом Кубку мира. Стартовый этап в сезоне-2023/24 пройдет в Сочи уже с 5 по 11 сентября, пусть биатлонистам в начале осени придется бежать не на лыжах по снегу, а на лыжероллерах по асфальту. По традиции в соревнованиях выступят россияне и белорусы, рассматривается возможность участия представителей и других стран, в частности Узбекистана. Однако такое расширение может столкнуться с серьезными препятствиями со стороны IBU. Неужели в Международном союзе биатлонистов видят в Кубке Содружества реальную угрозу? И надо ли вообще что-то согласовывать с IBU в нынешних реалиях?

Больше двух не собираться

Как рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, в IBU предупредили СБР о потенциальных нарушениях из-за участия других сборных в Кубке Содружества. «Мы в настоящий момент находимся в переговорах с IBU, все вопросы уточняем по этой возможности. Они нам ответили, что могут быть некие нарушения, но мы хотим уточнить, с чьей стороны эти нарушения предполагаются — организаторов или участников», — приводит слова Майгурова РИА «Новости».

Фото СБР

Буквально несколько недель назад в середине июля Майгуров рассказал, что в летнем Кубке Содружества изъявила желание выступить сборная Узбекистана. Команда, надо признать, по биатлонным меркам весьма загадочная — особых успехов зимой у нее не наблюдалось, но чуть более десятка лет назад узбекские биатлонисты внезапно заблистали на чемпионатах Европы и мира по летнему биатлону, выигрывая медали. Не обошлось даже без золота. Так что бегать и стрелять по мишеням там умеют. Возможно, сейчас узбекский биатлон после перерыва готовится к новому взлету, и возможность проверить себя на фоне россиян и белорусов стреляющим лыжникам из этой страны явно не помешает. Однако IBU это, похоже, не нравится.

После анонса возможного участия сборной Узбекистана в Кубке Содружества Майгуров оговорился, что в СБР написали запрос в IBU, так как участие в соревнованиях спортсменов из трех и более стран требует согласования с Международным союзом биатлонистов. И, кажется, в IBU не настроены это согласовывать. Что, на первый взгляд, удивительно. Ладно бы речь шла о попытке создать альтернативный Кубок мира и расколоть мировой биатлон. Но нет, предлагается всего лишь добавить к российским и белорусским биатлонистам узбекских. И даже если планы Майгурова по привлечению китайских и, возможно, монгольских стреляющих лыжников удастся реализовать, это вроде как не несет никакой реальной угрозы для IBU.

Фото СБР

Сегодня узбеки, а завтра...

Мало того, в других видах спорта международные федерации, даже такие как World Athletics, спокойно относятся к выступлениям иностранцев на российских соревнованиях, а в IBU вдруг стали грозить «потенциальными нарушениями». Неужели там действительно впечатлены Кубком Содружества и видят в нем серьезного конкурента для собственных стартов? Почему бы и нет? Если не сейчас, то в перспективе.

Общеизвестно, что в России, да и в Белоруссии, умеют организовывать крупные биатлонные соревнования, раньше в нашу страну, даже на шоу-гонки с удовольствием приезжал весь цвет мирового биатлона. Так что Международный союз биатлонистов, не исключено, решил пресечь расширение географии участников на корню. Сегодня узбеки и монголы, завтра кто-то еще...

Как бы то ни было, Кубок Содружества в прошлом сезоне получился довольно интересным, во многом благодаря высокому уровню российских и белорусских биатлонистов. Конечно, справиться с Норвегией и Йоханнесом Бе было бы сложно, но бороться за «призы» на этапах Кубка мира и ЧМ — почему бы и нет? Особенно с учетом достойного выступления на Олимпиаде в Пекине — последнего масштабного международного старта с участием россиян и белорусов. С тех пор Международный союз биатлонистов отстранил команды наших двух государств и не думает их возвращать. Причем речь, по словам Майгурова, не идет даже о нейтральном статусе. Вот только надо ли в такой ситуации бояться претензий IBU о «потенциальных нарушениях»?