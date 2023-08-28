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«Без жены ничего бы не получилось». Бывший российский биатлонист взял медаль на летнем ЧМ за Румынию

Бывший российский биатлонист Шамаев завоевал медаль на летнем чемпионате мира
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дмитрий Шамаев.
Фото Global Look Press
Дмитрий Шамаев.
Фото Global Look Press
Елена Кручинкина.
Фото Global Look Press
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Эмоции Дмитрия Шамаева и его супруги Елены Кручинкиной.

Летний чемпионат мира по биатлону — статусные по названию, но не самые статусные по сути соревнования. На них редко заглядывают лидеры мирового биатлона. В нынешнем году лыжероллерный ЧМ проходил в словацком Брезно-Осрблье. Уже традиционно старт пропустили сборные Норвегии с братьями Бе, Франции с Фийон-Майе и Симон, Италии с Вирер и Витоцци, второй состав привезли в Словакию немцы.

Такие старты становятся шансом для сборных третьего эшелона, чтобы зацепить медали на международной арене. И не только медали. За высокие места спортсмены получают хорошие призовые. Так, победители в масс-стартах заработали 15 тысяч евро, серебряные призеры — 12 тысяч, бронзовые — 9 тысяч. Среди них в этой гонке оказался и бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев. Уроженец Удмуртии, который теперь представляет Румынию, поднялся на вторую строчку пьедестала.

Обещал жене медаль

Для 28-летнего Шамаева это серебро — первая международная медаль во взрослой карьере. Но не первая в принципе. Дмитрий хорошо выступал по юношам и юниорам. В сезоне-2013/14 он завоевал три награды на ЮЧМ в американском Преск-Айле: бронзовые медали в спринте и пасьюте, а также золото в эстафете. Через год в свою коллекцию Шамаев добавил победу в смешанке на чемпионате Европы среди юниоров. Тогда вместе с ним за команду выступали Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко и Александр Поварницын. Все трое добились определенных успехов во взрослом спорте и сейчас по-прежнему на виду.

Дмитрий Шамаев. Российские биатлонисты бегут в Румынию. Что происходит?

А Дмитрию переход из юниоров дался непросто. На взрослом уровне он потерялся. Перспектив попасть даже в резервную сборную с каждым годом становилось все меньше. Тогда Шамаев решил пойти по пути своей невесты Елены Кручинкиной и попробовать силы в сборной Белоруссии. Однако после тестов на тредбане Дмитрий чем-то белорусам не подошел.

После появился вариант с командой Румынии. В 2021-м он наконец-то получил гражданство. Шамаев и Кручинкина думали, что теперь будут чаще видеться на Кубке мира. Так какое-то время и было, но судьба их снова развела. Весной 2022-го сборную Белоруссии, как и российскую команду, отстранили от международных соревнований. В прошлом сезоне Елена не очень удачно бегала на Кубке Содружества, а Дмитрий набрал свои первые очки на Кубке мира. Несколько раз Шамаев финишировал в топ-30, заняв в итоге 72-е место в тотале.

В мае этого года пара сыграла свадьбу. Кручинкина в межсезонье решилась и на другие важные перемены — перешла из сборной Белоруссии обратно в Россию. К сезону она готовится в составе команды Тюменской области. За серебряной гонкой мужа на летнем ЧМ Елена, конечно же, следила и верила в его успех.

«Он уже сильно был заряжен на чемпионат мира и ехал туда за медалью, — говорит Кручинкина в интервью «СЭ». — Когда у него случился последний промах в спринте, что помешало ему попасть в топ-3, он расстроился. Сказал, что, видимо, пока не готов попадать в тройку призеров. Я ему сказала, что пора начинать выигрывать и набираться уверенности, и у него все получится. Дима сказал: «Все! Завтра медаль возьму!» Мне его настрой понравился. Я в нем вообще не сомневалась. Он очень сильно готов, сделал хорошую работу. У него есть грамотный тренер, которому он очень доверяет. Вместе они хорошо сработали. Я вижу, как он тренируется. Это должно было произойти. Такие труды обязательно будут вознаграждены. Рада, что у него наконец все получилось».

Гонка для Елены тоже сложилась непросто.

«У нас был выходной, поэтому я смотрела гонку в прямом эфире. Последний круг мне казался вечностью. Думала: «Да когда он уже закончится?» Смотреть намного волнительнее, чем бежать самой. Но я была в нем уверена, что он дотерпит и не отдаст. Я очень горжусь им! После финиша у меня было столько адреналина, что не могла сидеть, поэтому ушла гулять, чтобы успокоиться», — объяснила Елена «СЭ».

Елена Кручинкина.
Фото Global Look Press

Самые большие призовые

Дмитрий, конечно же, тоже очень рад своей первой взрослой медали. Однако отдает себе отчет, что летний и зимний биатлон — это немного разные вещи. О своих впечатлениях Шамаев рассказал «СЭ».

— Насколько понимаю, это же твоя первая медаль на взрослом международном уровне. Какие ощущения?

— Да, это первая взрослая медаль. Последняя личная международная награда была лет 10 назад в США, когда я еще выступал за сборную России. Конечно, ощущения самые приятные. Все, что я делал последние годы, сейчас воплощается в реальность. Я, конечно, понимаю и отдаю себе полный отчет, что это летние старты. Все равно у нас зимний вид спорта. Но для меня прошедшие соревнования — это большой срез и подтверждение тому, что нахожусь на правильном пути.

— Посмотрел соцсети твоей жены. Она написала, что ты сказал ей, что выиграешь медаль. Был так уверен?

— Я был очень злой после спринта, потому что промазал последним выстрелом на стойке и лишил себя медали. Да, позвонил ей и сказал, что завтра сто процентов возьму медаль, не буду так ошибаться. Конечно, я не был уверен на сто процентов. Но был очень сильно мотивирован. Не обращал ни на что внимания. Работал сам с собой и никого не слушал. Настрой был, чтобы показать максимально достойный результат. Получилась медаль. Я очень рад.

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— Были ли шансы обогнать украинца?

— Мы шли вместе. Я ноль стрелял на первом рубеже, затем два рубежа были с одним промахом. В принципе его догонял все время. На последний рубеж он пришел с небольшим отрывом и снова стрельнул ноль. Догнать уже возможности не было. Финишный круг я прошел хорошо, но отставание слишком большое. Практически нереально было достать. Тарас не дал возможности подъехать к нему.

— Как отреагировали в Румынии?

— Особо никак. Просто из федерации позвонил старший тренер. Поздравили. Но чего-то «вау» не было.

— За второе место в этом масс-старте полагается 12 тысяч евро. Это самые большие призовые в твоей карьере?

— Да, конечно. Больше за раз никогда не зарабатывал. В юниорском возрасте никаких не было. Я их начал зарабатывать только с прошлого года. Но 12 тысяч — это без учета комиссии. Еще же НДС — в Словакии он составляет 19 процентов. Хорошие призовые. Сейчас строю дом с женой. Они не помешают.

Дмитрий Шамаев.
Фото Global Look Press

Поддержка жены

— Ты переходил в Румынию, потому что не видел перспектив в сборной России, верно?

— Да, время уходило. Становился все старше. Перспектив попасть в сборную команду России было все меньше и меньше. Перешел и ни о чем не жалею. Все хорошо.

— Лена мне рассказывала, что в том числе и она тебя мотивировала на переход.

— Лена в тот момент выступала за Белоруссию и бегала на международных стартах. Мы не виделись с ней по полгода. Конечно, это было тяжело. Поэтому да, она меня мотивировала перейти. Я хотел быть почаще с ней рядом. Она меня подталкивала на этот шаг. Когда я созрел, получилось перейти. Но жалко, что сейчас мы с ней в итоге поменялись ролями. Теперь она там, а я здесь. Теперь так же не видимся по полгода.

— Не обидно, что так получилось?

— Нет. Жизнь спортсмена короткая. Сейчас то, чем я живу, — это биатлон. Это моя страсть, моя жизнь. Сейчас все свое желание и рвение уделяю биатлону. Поэтому не жалею. Про жену, конечно, не забываю. Все равно я нахожусь ближе к концу карьеры, чем в начале, поэтому не так уж и много осталось мне бегать. Дальше будем жить уже нормальной жизнью, как все люди.

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— Видел, что ты ей передал привет перед награждением, поцеловав кольцо.

— Да. Без нее бы не было этой медали. Она меня мотивирует на каждую гонку. Вообще без нее бы ничего не получилось.

— О чем говорили после гонки?

— Позвонил и сказал: «Привет, жена! Я сегодня второй». Она, конечно, все видела. Смотрела, переживала. Поздравила. Поговорили, ничего такого. Мы очень рады оба такому результату.

— Из российских спортсменов кто-то писал? Тот же Саша Поварницын, с которым вы вместе долго бегали за сборную Удмуртии?

— Да, многие ребята позвонили и поздравили. Было очень приятно. Ильназ Мухамедзянов тоже писал.

— Какой после этого настрой на зимний сезон?

— Естественно, после таких удачных стартов мотивация поднимается. Дальше буду тренироваться и готовиться к зимнему сезону. Постараюсь улучшить прошлогодние результаты, выступать стабильно и хорошо, насколько это возможно. Пока все идет по плану. Увидим, что будет в сезоне. Повторюсь, что летний чемпионат мира — это не самые важные старты. Зима придет, и посмотрим, на что я готов.

Александр Поварницын
Виктория Сливко
Дмитрий Шамаев
Елена Кручинкина
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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