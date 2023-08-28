«Без жены ничего бы не получилось». Бывший российский биатлонист взял медаль на летнем ЧМ за Румынию

Эмоции Дмитрия Шамаева и его супруги Елены Кручинкиной.

Летний чемпионат мира по биатлону — статусные по названию, но не самые статусные по сути соревнования. На них редко заглядывают лидеры мирового биатлона. В нынешнем году лыжероллерный ЧМ проходил в словацком Брезно-Осрблье. Уже традиционно старт пропустили сборные Норвегии с братьями Бе, Франции с Фийон-Майе и Симон, Италии с Вирер и Витоцци, второй состав привезли в Словакию немцы.

Такие старты становятся шансом для сборных третьего эшелона, чтобы зацепить медали на международной арене. И не только медали. За высокие места спортсмены получают хорошие призовые. Так, победители в масс-стартах заработали 15 тысяч евро, серебряные призеры — 12 тысяч, бронзовые — 9 тысяч. Среди них в этой гонке оказался и бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев. Уроженец Удмуртии, который теперь представляет Румынию, поднялся на вторую строчку пьедестала.

Обещал жене медаль

Для 28-летнего Шамаева это серебро — первая международная медаль во взрослой карьере. Но не первая в принципе. Дмитрий хорошо выступал по юношам и юниорам. В сезоне-2013/14 он завоевал три награды на ЮЧМ в американском Преск-Айле: бронзовые медали в спринте и пасьюте, а также золото в эстафете. Через год в свою коллекцию Шамаев добавил победу в смешанке на чемпионате Европы среди юниоров. Тогда вместе с ним за команду выступали Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко и Александр Поварницын. Все трое добились определенных успехов во взрослом спорте и сейчас по-прежнему на виду.

А Дмитрию переход из юниоров дался непросто. На взрослом уровне он потерялся. Перспектив попасть даже в резервную сборную с каждым годом становилось все меньше. Тогда Шамаев решил пойти по пути своей невесты Елены Кручинкиной и попробовать силы в сборной Белоруссии. Однако после тестов на тредбане Дмитрий чем-то белорусам не подошел.

После появился вариант с командой Румынии. В 2021-м он наконец-то получил гражданство. Шамаев и Кручинкина думали, что теперь будут чаще видеться на Кубке мира. Так какое-то время и было, но судьба их снова развела. Весной 2022-го сборную Белоруссии, как и российскую команду, отстранили от международных соревнований. В прошлом сезоне Елена не очень удачно бегала на Кубке Содружества, а Дмитрий набрал свои первые очки на Кубке мира. Несколько раз Шамаев финишировал в топ-30, заняв в итоге 72-е место в тотале.

В мае этого года пара сыграла свадьбу. Кручинкина в межсезонье решилась и на другие важные перемены — перешла из сборной Белоруссии обратно в Россию. К сезону она готовится в составе команды Тюменской области. За серебряной гонкой мужа на летнем ЧМ Елена, конечно же, следила и верила в его успех.

«Он уже сильно был заряжен на чемпионат мира и ехал туда за медалью, — говорит Кручинкина в интервью «СЭ». — Когда у него случился последний промах в спринте, что помешало ему попасть в топ-3, он расстроился. Сказал, что, видимо, пока не готов попадать в тройку призеров. Я ему сказала, что пора начинать выигрывать и набираться уверенности, и у него все получится. Дима сказал: «Все! Завтра медаль возьму!» Мне его настрой понравился. Я в нем вообще не сомневалась. Он очень сильно готов, сделал хорошую работу. У него есть грамотный тренер, которому он очень доверяет. Вместе они хорошо сработали. Я вижу, как он тренируется. Это должно было произойти. Такие труды обязательно будут вознаграждены. Рада, что у него наконец все получилось».

Гонка для Елены тоже сложилась непросто.

«У нас был выходной, поэтому я смотрела гонку в прямом эфире. Последний круг мне казался вечностью. Думала: «Да когда он уже закончится?» Смотреть намного волнительнее, чем бежать самой. Но я была в нем уверена, что он дотерпит и не отдаст. Я очень горжусь им! После финиша у меня было столько адреналина, что не могла сидеть, поэтому ушла гулять, чтобы успокоиться», — объяснила Елена «СЭ».

Елена Кручинкина. Фото Global Look Press

Самые большие призовые

Дмитрий, конечно же, тоже очень рад своей первой взрослой медали. Однако отдает себе отчет, что летний и зимний биатлон — это немного разные вещи. О своих впечатлениях Шамаев рассказал «СЭ».

— Насколько понимаю, это же твоя первая медаль на взрослом международном уровне. Какие ощущения?

— Да, это первая взрослая медаль. Последняя личная международная награда была лет 10 назад в США, когда я еще выступал за сборную России. Конечно, ощущения самые приятные. Все, что я делал последние годы, сейчас воплощается в реальность. Я, конечно, понимаю и отдаю себе полный отчет, что это летние старты. Все равно у нас зимний вид спорта. Но для меня прошедшие соревнования — это большой срез и подтверждение тому, что нахожусь на правильном пути.

— Посмотрел соцсети твоей жены. Она написала, что ты сказал ей, что выиграешь медаль. Был так уверен?

— Я был очень злой после спринта, потому что промазал последним выстрелом на стойке и лишил себя медали. Да, позвонил ей и сказал, что завтра сто процентов возьму медаль, не буду так ошибаться. Конечно, я не был уверен на сто процентов. Но был очень сильно мотивирован. Не обращал ни на что внимания. Работал сам с собой и никого не слушал. Настрой был, чтобы показать максимально достойный результат. Получилась медаль. Я очень рад.

— Были ли шансы обогнать украинца?

— Мы шли вместе. Я ноль стрелял на первом рубеже, затем два рубежа были с одним промахом. В принципе его догонял все время. На последний рубеж он пришел с небольшим отрывом и снова стрельнул ноль. Догнать уже возможности не было. Финишный круг я прошел хорошо, но отставание слишком большое. Практически нереально было достать. Тарас не дал возможности подъехать к нему.

— Как отреагировали в Румынии?

— Особо никак. Просто из федерации позвонил старший тренер. Поздравили. Но чего-то «вау» не было.

— За второе место в этом масс-старте полагается 12 тысяч евро. Это самые большие призовые в твоей карьере?

— Да, конечно. Больше за раз никогда не зарабатывал. В юниорском возрасте никаких не было. Я их начал зарабатывать только с прошлого года. Но 12 тысяч — это без учета комиссии. Еще же НДС — в Словакии он составляет 19 процентов. Хорошие призовые. Сейчас строю дом с женой. Они не помешают.

Дмитрий Шамаев. Фото Global Look Press

Поддержка жены

— Ты переходил в Румынию, потому что не видел перспектив в сборной России, верно?

— Да, время уходило. Становился все старше. Перспектив попасть в сборную команду России было все меньше и меньше. Перешел и ни о чем не жалею. Все хорошо.

— Лена мне рассказывала, что в том числе и она тебя мотивировала на переход.

— Лена в тот момент выступала за Белоруссию и бегала на международных стартах. Мы не виделись с ней по полгода. Конечно, это было тяжело. Поэтому да, она меня мотивировала перейти. Я хотел быть почаще с ней рядом. Она меня подталкивала на этот шаг. Когда я созрел, получилось перейти. Но жалко, что сейчас мы с ней в итоге поменялись ролями. Теперь она там, а я здесь. Теперь так же не видимся по полгода.

— Не обидно, что так получилось?

— Нет. Жизнь спортсмена короткая. Сейчас то, чем я живу, — это биатлон. Это моя страсть, моя жизнь. Сейчас все свое желание и рвение уделяю биатлону. Поэтому не жалею. Про жену, конечно, не забываю. Все равно я нахожусь ближе к концу карьеры, чем в начале, поэтому не так уж и много осталось мне бегать. Дальше будем жить уже нормальной жизнью, как все люди.

— Видел, что ты ей передал привет перед награждением, поцеловав кольцо.

— Да. Без нее бы не было этой медали. Она меня мотивирует на каждую гонку. Вообще без нее бы ничего не получилось.

— О чем говорили после гонки?

— Позвонил и сказал: «Привет, жена! Я сегодня второй». Она, конечно, все видела. Смотрела, переживала. Поздравила. Поговорили, ничего такого. Мы очень рады оба такому результату.

— Из российских спортсменов кто-то писал? Тот же Саша Поварницын, с которым вы вместе долго бегали за сборную Удмуртии?

— Да, многие ребята позвонили и поздравили. Было очень приятно. Ильназ Мухамедзянов тоже писал.

— Какой после этого настрой на зимний сезон?

— Естественно, после таких удачных стартов мотивация поднимается. Дальше буду тренироваться и готовиться к зимнему сезону. Постараюсь улучшить прошлогодние результаты, выступать стабильно и хорошо, насколько это возможно. Пока все идет по плану. Увидим, что будет в сезоне. Повторюсь, что летний чемпионат мира — это не самые важные старты. Зима придет, и посмотрим, на что я готов.