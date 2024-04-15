Глава Союза биатлонистов России — об итогах сезона, новом календаре, реструктуризации сборной и приговоре бывшему президенту IBU.

В Мурманске прошел этап Кубка Содружества, который стал последним соревнованием для биатлонистов в этом сезоне. После стартов президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил на вопросы журналистов по самым актуальным темам.

Календарь нового сезона

— Какое событие в этом сезоне для вас можете назвать самым запоминающимся?

— Однозначно Спартакиада сильнейших. Это было крутое мероприятие в плане атмосферы на трибуне, организации и даже результатов.

— Это дало понять, что нужно открывать новые точки на биатлонной карте?

— Мы рады, что у нас появился Златоуст со своими особенностями, своим рельефом и сложностями. Но также мы понимаем, что мы не можем все комплексы удовлетворить. В следующем сезоне и Златоуст, и Мурманск останутся в календаре следующего года. Весь сезон был хорошим, если только не считать пограничную температуру в начале сезона, где нам пришлось отменить этап в Тюмени.

— Вы говорите, что не можете удовлетворить все стадионы, но в следующем сезоне три первых этапа пройдут в Ханты-Мансийске.

— Мы уже об этом с вами говорили: все там вкатываются, делают подводящую работу к сезону. Если бы не соревнования, они так же бежали бы контрольную тренировку, а теперь сделают это за деньги.

— Три этапа — это многовато, потому что погода в это время года там непредсказуемая.

— Смотрите, они все равно будут там до конца ноября. Мы предлагаем посоревноваться несколько дней. Если хочешь проводить подводящую работу через соревнования, то пожалуйста, если нет, то мы никого не заставляем. Где нам еще начинать сезон?

— В этом сезоне в середине ноября в Хантах проходил клубный турнир. Складывается впечатление, что СБР специально начнет новый сезон раньше, чтобы турнир Нуждова не состоялся.

— Мы и заканчиваем сезон на неделю раньше. Пусть спортсмены сами выбирают, где им участвовать. Хоть параллельно.

— Единый календарь с клубной лигой сделать невозможно?

— А для чего?

— Чтобы все могли посоревноваться там, где они хотят, и ничего не пропустить.

— У нас есть две недели перед Новым годом, две недели в конце января, две недели перед чемпионатом России в марте, есть апрель. Вот завтра, допустим, придет Иванов, а не Нуждов, и скажет: «Блин, я хочу тоже проводить биатлон, давайте еще мои соревнования сделаем». А нам что делать?

— Если бы это был условный Иванов, а не настоящий Нуждов, вы бы согласились? С Алексеем Нуждовым у вас же есть противоречия.

— Смотрите, у нас есть календарь. Спросите у спортсменов, нужны ли им еще соревнования. Задайте им вопрос. У нас оптимальный и сбалансированный календарь по аналогии с международным календарем. У нас есть обязательства перед нашими спонсорами. Поэтому что касается клубного биатлона, то давайте будем откровенны: есть ли у нас клубы?

— Нет.

— Называться можно как угодно, но давайте разберем, что такое клуб: там должны быть спортсмены, зарплаты, командировки. Называть это клубным — странно. Что из этого клубного? Я не знаю.

Алексей Нуждов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гимн для белорусов

— Что главное в новом сезоне?

— Главное — провести Кубок Союзного государства с хорошими призовыми. Также у нас будет два главных старта сезона: этот турнир и чемпионат России. Сегодня я не помню, кто побеждал на этапах Кубка России в декабре и январе, я знаю, кто побеждал на спартакиаде и чемпионате России, поэтому эти соревнования являются у нас главными. Эти турниры влияют на критерии при попадании в сборную, оценку работы тренеров. Все остальные соревнования — подводящие. Мало кого интересует Кубок мира в январе, все же готовятся к чемпионату мира или Олимпиаде, верно? Все, чем мы сегодня занимаемся, — это аналогия международного календаря, чтобы в любой момент туда вернуться.

— Одной из самых обсуждаемых тем прошлого сезона было отсутствие гимна и медалей для белорусов на российских стартах. В следующем сезоне все будет так же?

— Наверное, мы вернемся к этому обсуждению, но мы действуем в соответствии с регламентом. Ну и мы утверждаем регламент вместе с белорусами, мы не утверждаем его одни. Чемпионат России утверждается Минспортом России. Я не выступаю за то, чтобы платить призовые только нашим. Понятно, что спонсоры наши, но раз все участвуют, поэтому и получать должны на равных условиях. В связи с нашим законодательством мы и налогов платим в три раза больше, но это уже другая история.

— Регламент чемпионата России утверждает Министерство спорта, с ними можно договориться насчет белорусского гимна?

— Да, Министерство спорта утверждает регламент чемпионата России, но регламент на Кубок России утверждаем мы, потому что Минспорт никак не участвует в проведении Кубка России, вообще никак — ноль рублей.

— Хотя бы на Кубке России можно включить гимн?

— На Кубке России у нас не играется гимн. Но это тема неоднозначная, поэтому мы можем вернуться к обсуждению по призовым для белорусских спортсменов в том числе. Для меня нет никаких личных преград.

— В Минспорте не были против, что гимн Белоруссии играл в Тюмени?

— Это было сделано по согласованию с Министерством спорта, но вопреки регламенту. Возможно, в следующем году будет принято решение о гимне. Повторюсь, что я не против. Почему Минспорт делает так? Они руководствуются документами. Если они наградят белорусов медалями чемпионата России, то к ним придет прокуратура и спросит: «А на основании чего вы это сделали?» Для того чтобы вручить медали, нужно вносить изменения в наш законодательный документ. Мы вроде бы делаем благое дело, но у проверяющего органа могут возникнуть вопросы.

Сборная Белоруссии по биатлону. Фото Наталья Горшкова / СБР

Реструктуризация сборной

— Есть ли окончательный ответ, кто возглавит основную и резервную команды?

— Да.

— Основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной мужской — Сергей Башкиров, основной женской — Михаил Шашилов, резервной женской — Артем Истомин, верно?

— Да, все именно так. По всем командам мы имеем понимание. Есть вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит. Это его решение. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность.

— Разговаривали с Андреем Прокуниным?

— С Прокуниным мы разговаривали, но у него есть обязательства в Китае, где он должен отработать еще год. Обменялись с ним мнениями, но не более того. К сожалению, у нас нет скамейки запасных тренеров, чтобы взять и назначить.

— Ранее вы подтверждали, что две конкурирующие группы — это здорово, но сейчас СБР от этого уходит. Почему?

— Мы два года экспериментировали и получили результат. У нас нет столько высококлассных спортсменов, чтобы их хватило на две группы. Давайте откровенно: мы не наберем восемь равных человек, зачем нам создавать команду еще из восьми? Сейчас мы хотим собрать всех лучших в одной команде, чтобы была внутренняя конкуренция. Индивидуальная подготовка неплоха, если ты умеешь это делать. Вторая команда будет концентрироваться на молодежи. Будем поддерживать спортсменов, которые переходят из юниоров во взрослый спорт.

— Эксперимент с двумя группами признан неудачным?

— Почему? Наоборот, удачный. Мы получили опыт. Через два года мы, может быть, что-то другое будем делать. Сейчас вернулись к какой-то классике, не более того. Спасибо, что есть поддержка от Минспорта, который финансирует подготовку стольких спортсменов. Не могу сказать, что Истомин плохо работал или Башкиров. Нет. У тех и других есть результаты. Опять же, это не мое решение. Тренерскому совету предложили — все это поддержали. Других вариантов предложено не было. Они побольше в спорте и в тренерской работе, чем я. Если бы мы понимали, что реально что-то не то делаем, то нам бы сказали.

— Подготовкой молодых спортсменов по-прежнему будет заниматься Дмитрий Шукалович?

— Этот проект остается. Мы так же приглашаем 50 юношей и девушек на медицинское обследование в апреле. Из них формируем группу из 30 человек. Кто-то с прошлого года остается. Так же будем их вести. Это наше приоритетное направление.

— Но это не резервная сборная?

— Ну как сказать. Можно сказать, что есть основной состав, где сильнейшие, есть молодежный состав с Брагиным, юниорский состав и группа Шукаловича. Они все резервные составы, начиная уже с молодежной команды. У всех главная задача — подготовить спортсменов в основную команду. У нас на тренерском совете один тренер задал вопрос Брагину: «А почему ваши спортсмены не выигрывают на первенстве России?» Он говорит: «У меня задача другая. Посмотрите, кто у меня был и кто сейчас в основной команде: Иродов, Корнев». Сегодня нет задачи, чтобы они всех выносили на первенствах России. Они сегодня выносят, а завтра закончат.

Сборная России по биатлону. Фото СБР

— При текущей схеме у спортсменов пропадает выбор. Сильнейшие должны тренироваться в сборной, правильно?

— Что значит «должны»? Ты можешь один тренироваться, если ты готов. Мне тоже так предлагали в свое время. Сначала вывели из команды, поэтому я тренировался один. Потом опять по результатам предлагали вернуться в команду, но мне понравилось тренироваться одному. Поэтому один тренировался.

— Зарплату члена сборной тогда вам платили?

— Нет. Мне регион платил тогда. Поэтому если так комфортно, то ради бога. Хотя я не понимаю, почему некомфортно в командах готовиться.

— Кто-то с тренерами не очень ладит, как, например, Халили и Каминский.

— Если брать Халили, то он может готовиться со второй командой.

— А он по возрасту проходит?

— Что значит? У нас там нет ограничений по возрасту. Например, как у нас Гореева остается с Истоминым работать. Поэтому почему нет?

— Просто ходили разговоры, что будут ограничения по возрасту в резервной команде.

— У нас нет такого. Может попасть в команду биатлонист любого возраста. Но при всех равных мы будем отдавать приоритет в пользу молодежи. Да, Макс Цветков классный спортсмен, показал в последней гонке, что всех вообще нужно выгнать. Хотя, конечно, нельзя по одному старту судить. Смотрим на перспективу, на Олимпийские игры. Так всегда было и будет. Сегодня у нас появляются новые имена: Усов, Колотов, девчонки проявляют себя. Иродов и Корнев не сказали последнего слова. К сожалению, Серохвостов одну гонку бежит, а потом болеет. Надо с этим разбираться. Спортсмен хороший, сильный.

Виктор Майгуров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

30 миллионов на патроны

— Какое сейчас общение с Международным союзом биатлонистов?

— Сейчас конец квартала. Мы отчитываемся по антидопинговой деятельности. Не более того. Никаких других тем не возникает.

— Следующий сезон станет для нас третьим без международных стартов. СБР сейчас — это та же организация с теми же средствами, или же денег на проведение соревнований и сборную России становится меньше?

— Со стороны Минспорта финансирование сохраняется. В целом бюджет Союза биатлонистов России увеличивается.

— За счет спонсоров?

— За счет спонсоров, за счет Единого регулятора азартных игр — отчислений от букмекерских контор. Но это у всех федераций. Благодаря изменениям в законе суммы увеличиваются. Как раз в большей степени за счет этих средств мы проводим все наши спортивные мероприятия.

— Что самое затратное сейчас? Патроны?

— На патроны нужно порядка 30 миллионов на команду. Патроны дорогие. Они стали большим вопросом для наших региональных команд в первую очередь. Возможно, патроны самые затратные. Лыжи, слава богу, мы получаем или покупаем. Это не проблема. Что касается организации соревнований, то она у нас понятная. Есть техзадание, все комитеты взаимодействуют. Если брать в абсолютных цифрах, то около ста миллионов рублей мы выплачиваем призовых по всем соревнованиям, в том числе юниорам. Пока еще не подсчитывали, но в прошлом году у нас около 70 взрослых спортсменов и 110 юниоров получили выплаты. Понятно, когда мы были в международной истории, ничего подобного не было. Там деньги зарабатывали пять мужчин и три женщины. Сейчас история другая.

— Одна из главных международных биатлонных новостей — это тюремный срок бывшего главы IBU Андерса Бессеберга. Не отразится ли это как-либо на нас?

— Вообще бред, что его обвиняют в коррупции, что он действовал в интересах России. Ни одного факта я не вижу, чтобы он как-либо действовал в отношении России. Что он делал? У нас был один этап Кубка мира — не больше, чем в других странах. Соревнования проводили на суперуровне. Все только в ладоши хлопали. Там, где сейчас находится международный биатлон, это благодаря Бессебергу. Реально. Он его туда вывел за 20 лет работы. Сейчас уже едут по накатанной. Никогда повода не давал, что дайте мне 100 рублей — и я дам вам соревнования. Он в принципе так не смог бы сделать. Там есть исполком IBU, куда входят 10 человек. Не он принимает решение, где проводить соревнования. Поэтому я не понимаю этого вердикта. Тем более следствие шло лет шесть. Если бы было реально за что, то наказание вынесли бы давно. А тут высасывают из пальца.

— К вам вопросов не было?

— На начальной стадии — года три назад.

— Удаленно или вы ездили лично?

— Был, когда мы еще соревновались в Европе. То, что он на охоту ездил, так он по всему миру на охоту ездил. Его принимают все федерации. Купил билеты и пошел на охоту. Это что — коррупция? Почему канадцам вопросов не задают? Немцам? Австрийцам? Чехам? Словакам? Это только те места, где он был на охоте, о которых я знаю.

— То есть пьянки и девушки были не только в Тюмени?

— А что значит «пьянки»? Кто-нибудь видел, чтобы он пьяным валялся? Я не видел. То, что девушки рядом были, — возможно. Может, и в других странах были. Это абсолютно его личная история и его личная жизнь. Это ему вменять в вину вообще глупо.