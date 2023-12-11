Бе и Клебо приходят в себя на Кубке мира. Йоханнесы готовы к возвращению на вершину?

Сегодня, 15:00
Норвегия давно уже далеко не только зимняя спортивная держава. Скандинавы побеждают в легкой атлетике, усилиями Эрлина Холанна заставляют говорить о своем футболе, развивают гандбол, в конце концов. И все же лыжи с биатлоном были и будут для них важнейшими дисциплинами. Тем более в последние годы у них были явные лидеры в этих видах. В биатлоне доминировал Йоханнес Бе, в лыжах другой Йоханнес — Клебо. Только вот старт этого сезона у ребят явно не задался. Впрочем, Бе и его старший брат Тарьей постепенно выкарабкиваются из кризиса, как, впрочем, и его лыжный тезка.
После того как карьеру завершил Мартен Фуркад, а, напомним, великий француз ушел из спорта еще зимой 2020, Йоханнес Бе стал безальтернативным королем биатлона. Он лучший и самый титулованный биатлонист планеты среди действующих спортсменов. В прошлом году он взял Большой хрустальный глобус с гигантским отрывом. Но вот старт этого сезона для норвежца не задался. До прошлых выходных Йоханнес всего раз попал в десятку лучших за четыре личные гонки. Такого плохого начала у Бе-младшего не было никогда в карьере, даже в самые первые годы в спорте. Бе и сам все понимал. После 11-го места в спринте показал себе жест проигравшего — палец вниз — и изобразил слезы.
«Когда не борешься за победу или подиум... Если слишком много гонок будет складываться таким образом, это вызовет беспокойство. И если у меня ничего не получится до Рождества, то отпуск начнется с ужасными мыслями. Но пока рано об этом думать!» — сказал норвежец по итогам первой гонки в Хохфильцене. Впрочем, отчаиваться не пришлось. Бе исправился уже во время австрийского уик-энда, убедительно выиграв гонку преследования, запрыгнув на первое место с 11-го, а затем вместе с братом помог сборной Норвегии выиграть эстафету. Кардинально в работе Йоханнеса мало что изменилось. В ходе он и ранее был хорош, с технической стороны не было вопросов и по стрельбе. Но случались ошибки, возможно, эмоционального плана — и с этим, судя по всему, Бе удалось справиться. «Сегодня я слушал рок и другую тяжелую музыку, а также выпил перед стартом несколько чашек кофе», — объяснил он «секрет» своего преображения. В Кубке мира он поднялся на третье место в общем зачете, причем лидирует Тарьей Бе, выигравший в Хохфильцене спринт.
Выигрыш в преследовании стал для Йоханнеса уже 75-й личной победной гонкой на этапах Кубка мира. Младшему Бе осталось теперь одержать всего восемь побед, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада (83). Правда, до соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена с его 95 победными гонками все еще далеко. Всего у Йоханнеса 115 подиумов (75-21-19), и это также третий показатель в истории. Трудно предсказать, сколько продержится еще на топовом уровне 30-летний биатлонист, но до Олимпиады в Турине наверняка постарается. 27-летний Йоханнес Клебо и вовсе сейчас должен быть в лучших спортивных кондициях. Однако результаты другой норвежской звезды тоже пока далеки от идеала. Йоханнес-лыжник только третий в общем зачете Кубка мира. У Клебо в активе две победы, но много и неудачных гонок.
Более-менее неплохо обстоят дела с гонками классическим стилем и в спринте. Но когда в дело вступает конек, Йоханнес пасует. Так, в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке Клебо финишировал 21-м. Это худший для него результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го. В последний раз хуже на Кубке мира он выступал в феврале 2020-го — был 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Есть, конечно, и позитивная динамика. Так, в коньковой разделке в Эстерсунде он стал седьмым. На 7 баллов из возможных 10 он и оценивает сейчас свою нынешнюю форму. «Это было неплохо — точно лучше, чем две недели назад. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак перед следующим уик-эндом. Мне не хватает еще 30 процентов», — сказал пятикратный олимпийский чемпион в эфире Viaplay.
Отставание от лидеров общего зачета Харальда Амундсена и Пола Голберга достаточно велико, но списывать со счетов Йоханнеса точно не стоит. Сколько раз он уже доказывал, что умеет удивлять, когда в него перестали верить даже самые преданные фанаты. Бе, кстати, поддержал своего тезку и призвал подводить итоги по весне — по завершении всего сезона. Так что, кто знает, может, два Йоханнеса вновь завершат свои Кубки мира на самой вершине.
Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль
1. Джессика Диггинс (США) — 27.05,6
2. Хейди Венг (Норвегия) — +23,0
3. Виктория Карль (Германия) — + 29,1
Женщины. Спринт, классический стиль. Финал
1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.38,9
2. Кристин Скистад (Норвегия) — +0,6
3. Линн Сван (Швеция) — + 0,8
Мужчины. Раздельный старт, свободный стиль, 10 км
1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 23.36,1
2. Симен Крюгер (Норвегия) — + 8,1
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) — + 14,3
Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.12,06
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — + 3,35
3. Джеймс Скунмэйкер (США) — + 4,80
Спринт. Женщины
1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 20.59,9 (0 промахов)
2. Эльвира Эберг (Швеция) — + 4,9 (1)
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — + 19,7 (1)
Спринт. Мужчины
1. Тарьей Бе (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — + 4,9 (0)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — + 10,0 (1)
Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.44,6 (1 промах)
2. Лена Хекки (Швейцария) — + 11.2 (1)
3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — + 18,5 (1)
Гонка преследования. Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 33.05,1 (1 промах)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — + 22,6 (3)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — + 28,4 (2)
Эстафета, 4x7,5 км. Женщины
1. Норвегия (Стурла Хольм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен) — 1:15.38,5 (0+5)
2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) — + 28,7 (0+6)
3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) — + 1.06,9 (1+9)
Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины
1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38, 5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — + отставание 28,7 секунды (0 + 6).
3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) — + 1.06,9 (1 + 9)