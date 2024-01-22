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Допинг

Сегодня, 14:16

Дисквалифицированная за допинг бобслеистка Тамбовцева оспорила свое наказание в российском суде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская бобслеистка Анастасия Тамбовцева, дисквалифицированная на два года за употребление допинга, оспорила решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о своем отстранении в Московском городском суде.

Изначально 41-летняя спортсменка пыталась опротестовать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), но тот после рассмотрения дела не принял сторону россиянки.

«Теперь мы подали апелляцию в наш российский суд, чтобы хотя бы у себя, в своей стране добиться справедливости. Слушания пройдут в Московском городском суде. Меня дисквалифицировали на основании базы данных LIMS московской лаборатории, допинг-проба была взята в 2012 году во время тренировочных мероприятий на сочинской трассе, которая к тому времени еще не прошла утверждение у международной федерации. Препарат, который у меня был обнаружен, тогда был разрешен к применению в тренировочный период. Однако в календаре, как оказалось, эти спуски значились как официальные соревнования, хотя никаких протоколов и других документов нет», — приводит ТАСС слова Тамбовцевой.

Тамбовцева выступала на трех Олимпиадах: в 2002 и 2006 году она принимала участие в Играх как саночница, а в 2010-м — как бобслеистка. Срок ее дисквалификации действует до 2 октября 2025 года. В допинг-пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество метилгексанамин.

«Я не могу исключать того, что этот препарат попал в мой организм через БАД, экстракт герани», — добавила Тамбовцева.

Россиянка завершила карьеру в 2014 году.

Источник: ТАСС
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