0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Бобслей

Сегодня, 18:22

Немец Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом выиграл соревнования четверок на чемпионате мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице.

По итогам четырех попыток немецкая четверка показала результат 4 минуты 19,61 секунды.

Второе и третье места разделили экипажи британца Брэда Халла и латвийца Эмилса Ципулиса (отставание 0,69 секунды).

32-летний Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира, также на его счету четыре победы на Олимпийских играх и семь — на чемпионатах Европы.

Бобслей

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кенди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 4:19.61 (1:05.08 + 1:04.75+ 1:05.05 +1:04.73)

2. Эмиль Ципулис/Эдгарс Немме/Дэвис Спрингис/Матисс Микнис (Латвия) — 4:20.30 (1:05.37 + 1:05.04+ 1:04.87 +1:05.02)

2. Брэдли Холл/Арран Гуливер/Грег Какетт/Тейлор Лоуренс (Великобритания) — 4:20.30 (1:05.09 + 1:04.94+ 1:04.93 +1:05.34)

4. Йоханнес Лохнер/Эрек Брукерт/Джошуа Таше/Георг Фрайшауэр (Германия) — 4:21.04 (1:05.31 + 1:05.36+ 1:05.35 +1:05.02)

5. Михаэль Фогт/Сирил Бьери/Сильвио Вебер/Сандро Мичел (Швейцария) — 4:21.38 (1:05.36 + 1:05.68+ 1:05.31 +1:05.03)

6. Кристоф Хафер/Михаэль Зальцер/Тобиас Шнайдер/Маттиас Зоммер (Германия) — 4:21.47 (1:05.61 + 1:05.35+ 1:05.23 +1:05.28)

Франческо Фридрих
0
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Причиной смерти 24-летнего бобслеиста Банькова стало онкологическое заболевание