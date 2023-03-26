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Сегодня, 12:21

Соколов заявил о сильной мотивации российских бобслеистов в условиях отстранения

Алина Савинова
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Главный тренер Федерации бобслея России Олег Соколов заявил, что российские бобслеисты имеют большую мотивацию для того, чтобы прогрессировать даже в отсутствие международных стартов.

«В этом сезоне федерацией было принято решение проводить альтернативные соревнования в рамках контрольных тренировок, у нас прошло около шести этапов вместо Кубка мира, также проводили «Гонки сильнейших» вместо чемпионата мира с призовыми от федерации. Ведется рейтинг сильнейших пилотов и разгоняющих, им есть за что бороться. Я смотрю на ребят и вижу, что они очень мотивированы, пытаются обновить рекорды сочинской трассы. Рекорды Александра Зубкова уже побиты, сейчас ребята подбираются к рекорду стартового разгона, принадлежащего латышу Оскару Мелбардису», — приводит ТАСС слова Соколова.

25 марта на олимпийской трассе в Сочи стартовал чемпионат России по бобслею.

В июле 2022 года конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17371225
Олег Соколов
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