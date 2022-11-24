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24 ноября, 13:03

Причиной смерти 24-летнего бобслеиста Банькова стало онкологическое заболевание

Максим Баньков.
Фото Федерация бобслея России
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Член сборной России по бобслею Максим Баньков умер, по предварительной информации, от онкологического заболевания, сообщила личный тренер спортсмена Кристина Антонова.

24-летний спортсмен умер в одной из московских клиник ранним утром 23 ноября.

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«Заключения патологоанатомов после вскрытия я еще не видела, но, по предварительной информации, у спортсмена была обнаружена стремительно развивавшаяся лимфома, — приводит ТАСС слова Антоновой. — Это был последний диагноз в больнице, который оставался под вопросом. Максим сгорел за месяц».

Тренер сообщила, что Баньков будет похоронен в пятницу у себя на родине в Красноярске, перед этим пройдет прощание. Федерация бобслея взяла на себя расходы по транспортировке тела из Москвы в Красноярск и полностью оплатит похороны.

«Для всей сборной России, для всего спортивного Красноярска смерть Максима стала настоящей трагедией, он был любимчиком в команде», — отметила Антонова.

В конце марта экипаж Банькова занял шестое место в соревнованиях бобов-двоек на чемпионате России в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/16414495
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