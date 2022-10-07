Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Любительский

Сегодня, 12:18

Федерация бокса Швеции бойкотирует турниры со спортсменами из России

Спортсмен сборной Швеции.
Фото Getty Images

Глава Шведской федерации бокса Пер-Аксель Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участие в турнирах, до которых допустили спортсменов из России и Белоруссии.

«Я думаю так же, как и большинство здравомыслящих людей. Что это скандал и это неприемлемо. Мы не можем участвовать в соревнованиях, к которым допускаются российские и белорусские боксеры. И, насколько я понимаю, Испания тоже не будет отправлять своих спортсменов, большая часть Западной Европы против этого», — приводит слова Шехольма SVT.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. Президент IBA Умар Кремлев заявил, что данное решение организации ставит спорт выше политики.

Источник: https://www.svt.se/sport/boxning/ryssland-boxning
Бокс
4
3
Читайте также
Forbes: Овечкин второй в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»
Пресс-секретарь главы Республики Алтай подтвердил отсутствие мобилизованных в регионе
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
В Курской области четверо неизвестных при проверке документов устроили перестрелку
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бывший чемпион мира Пирог отреагировал на решение IBA отменить отстранение российских боксеров

Цзю — о заявлении Шехольма: «Пускай не выступают. Кто такие шведы в боксе?»