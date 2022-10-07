Федерация бокса Швеции бойкотирует турниры со спортсменами из России

Глава Шведской федерации бокса Пер-Аксель Шехольм заявил, что спортсмены национальной команды не будут принимать участие в турнирах, до которых допустили спортсменов из России и Белоруссии.

«Я думаю так же, как и большинство здравомыслящих людей. Что это скандал и это неприемлемо. Мы не можем участвовать в соревнованиях, к которым допускаются российские и белорусские боксеры. И, насколько я понимаю, Испания тоже не будет отправлять своих спортсменов, большая часть Западной Европы против этого», — приводит слова Шехольма SVT.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) принял решение отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. Президент IBA Умар Кремлев заявил, что данное решение организации ставит спорт выше политики.