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«Зенит» — чемпион, «Краснодар» и «Динамо» — в голе от мечты, «Балтика» вылетела перед финалом Кубка

«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» остались без золота
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Константин Тюкавин, Матео Кассьерра, Эдуард Сперцян.
Фото «СЭ»
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Главные итоги чемпионата России-2023/24.

Золото, серебро, бронза

Чемпионская гонка трех клубов затянулась до последнего тура. В решающий день два претендента на первый титул — «Динамо» и «Краснодар» — провели фактически золотой матч, многократный чемпион «Зенит» сохранил и использовал возможность вернуться на вершину. Весной каждый из тройки лидеров сваливался в неудачные серии, рисковал отпустить конкурентов вперед и все равно оставался в борьбе. По числу упущенных возможностей и неожиданных результатов в играх фаворитов этот сезон тоже попал в историю.

«Зенит» предоставил всем остальным много шансов в первой части сезона и вроде как убрал главную интригу в середине апреля на поле «Краснодара». Но эта версия команды Семака не была такой же безупречной, как в предыдущих сезонах с пятью подряд чемпионствами. Она оказалась менее стабильной и более уязвимой — может, немного неожиданно не только для всех остальных, но и самой себя. Сине-бело-голубые в этом чемпионате дважды проиграли «Локомотиву» и «Динамо», на финише потерпели поражения на своем поле от «Рубина» и ЦСКА, отступили с первого места. И все равно клуб из Санкт-Петербурга забрал золото, перевернул игру с «Ростовом» и сделал первый шаг к третьей звезде перед сезоном своего 100-летия. Пока новый чемпионский кубок был отправлен в Краснодар, на «Газпром Арене» пригодился предыдущий из клубного музея. Заодно во время церемонии награждения на стадионе переподписали контракт с тренером.

Артур вместе с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде празднует второй гол &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. Непотопляемые! «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат

«Краснодар» одновременно удивительно и уверенно сохранял лидерство в первом круге и не упустил перед зимней паузой. Клуб Галицкого стал главным открытием первой части чемпионата, но в игре отошел от задекларированного стиля. Вторая часть сезона началась с потери первого места и вылета из Кубка, отставки Ивича и возвращения Мусаева. Футбол этой версии «быков» не стал намного веселее, с результатами и попытками вернуться на вершину не слишком ладилось. Однако даже потерянная игра и поражение от «Зенита» на своем поле не стали фатальными. При всех упущенных возможностях шанс краснодарцев на первый титул в истории снова стал реальным в развязке 30-го тура. От близкого золота на финише Сафонова, Сперцяна и компанию в победном матче с «Динамо» отделил один гол, но на этот раз не свой, а еще один не забитый или второй пропущенный «Ростовом» в Санкт-Петербурге.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) и&nbsp;стал вторым в&nbsp;РПЛ. «Золотой» матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом

«Динамо» большую часть чемпионата держалось немного в стороне от двух конкурентов. Бело-голубые в зимней паузе могли думать о потенциально решающем выезде в Краснодар, но не совсем обязательно — золотом. За месяц до развязки Личка с грустью говорил о завершении гонки за «Зенитом» и основной задаче — сохранить третье место. На финише динамовцы показали умение добиваться своего на последних минутах и вырвались на первое место. Эта команда оставалась уязвима в обороне, что компенсировала атакой и характером. Тюкавин, Нгамале и компания показали готовность к большим победам в самый подходящий момент. До последнего тура, в котором на поле «Краснодара» их устраивала ничья, а поражение в любом случае становилось приговором с учетом личных встреч (1:3 в Москве в первом туре). Вместо чемпионского выезда получился матч-проклятие, до золота не хватило одного гола.

Первая восьмерка: «Локомотив» выше «Спартака» и ЦСКА

«Локомотив» и «Спартак» сильно провели заключительную часть чемпионата. Железнодорожники преобразились без смены тренера, хотя будущее Галактионова оказалось под вопросом после не самого убедительного рестарта и вылета из Кубка. Спартаковцы выдали рывок после отставки Абаскаля. Испанский тренер долго удерживал свой пост, боссы клуба расстались с ним в апреле после поражений от «Зенита» в первом полуфинале Кубка и увязшего на дне «Сочи» в чемпионате.

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ЦСКА в этом сезоне стал антирекордсменом по числу потерянных очков в матчах, в которых не удерживал победный или ничейный счет. Вместе с тем вице-чемпионы и обладатели Кубка России-2022/23 на финише подтянулись к первой пятерке. Красно-синие и дальше пойдут с Акинфеевым, легендарный вратарь подписал контракт еще на два года и может играть до 40 лет.

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«Ростов» и «Крылья Советов» провели две разные половины сезона. Ростовчане стали одной из лучших команд чемпионата весной, самарцы были такой осенью. После зимней паузы они начали движение к середине турнирной таблицы и расположились в ней вместе с «Рубином». Команда Карпина была близка к тому, чтобы в последнем туре повлиять на судьбу чемпионства: сначала вела, а потом удерживала ничью против «Зенита».

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Зона стыковых матчей и вылета

«Сочи» первым вылетел из РПЛ, после серии качельных матчей лишился последних шансов за тур до финиша чемпионата. Черноморцы слишком много упустили в осенней части сезона, весной с тренером Морено выглядели намного сильнее и получали комплименты.

«Балтика» до последнего цеплялась за надежду выбраться в стыковые матчи. Команда Игнашевича после сложной осени добавила весной, но ее главные достижения все же оказались связаны с выходом в кубковый финал.

«Оренбург» и «Факел» финишировали над зоной стыков и сохранили место в премьер-лиге. Воронежцы обошли конкурентов в заключительном туре после победы над выбравшимся выше «Ахматом».

«Урал» и «Пари НН» попали в стыковые матчи. Их соперники — «Акрон» и «Арсенал». Напрямую из первой лиги в РПЛ вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо».

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Лучшие бомбардир и ассистент

Кассьерра («Зенит») стал лучшим бомбардиром чемпионата с 21 голом. На финише чемпионата колумбийский форвард сине-бело-голубых забил пять мячей в одной игре — с «Ахматом» в Грозном (всего третий пента-трик в истории чемпионата России). Топ-3 снайперов дополнили Кордоба («Краснодар») и Тюкавин («Динамо») — по 15 голов. В заключительном туре колумбийский форвард краснодарцев забил победный, но не золотой мяч в ворота бело-голубых.

Глушенков («Локомотив») стал лучшим ассистентом с 16 передачами. Полузащитник железнодорожников провел невероятный сезон на уровне достижения легенды красно-зеленых Лоськова. Топ-3 распасовщиков лиги дополнили Тюкавин и Вендел («Зенит») — 9 и 8 передач.

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Финал Кубка России и следующий сезон

«Зенит» и «Балтика» сыграют в так называемом суперфинале Кубка России в воскресенье, 2 июня. «Лужники» примут решающий матч второго национального турнира третий год подряд. Зенитовцы в плей-офф прошли «Динамо» (с обменом победами), «Спартак» (победа и ничья) и предыдущего обладателя Кубка — ЦСКА (две ничьих и серия пенальти). Команда Игнашевича получила второй шанс в нижней сетке после двух сухих поражений от ЦСКА и в финале пути регионов обыграла «Спартак».

Суперкубок России-2024 назначен на выходные с финалом Евро-2024 — 13 июля. Первый тур нового чемпионата запланирован на уик-энд 20-21 июля.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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