Кремлев считает, что IBA в ближайшее время допустит российских боксеров к международным соревнованиям

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выразил уверенность в том, что российских боксеров в ближайшее время допустят к участию в международных соревнованиях.

«Как президент Международной ассоциации бокса хочу сказать, что менеджеры не должны лишать ни гимна, ни флага, а должны призывать к миру во всем мире. И сегодня я призвал бы своих коллег прекратить заниматься саботажем, а присоединиться и помогать спортсменам участвовать во всех международных соревнованиях и не лишать их ни гимна, ни флага, для спортсмена это самое главное. Они не ради медалей идут, а чтобы представлять свою страну, свой народ.

Учитывая, что у нас прошел конгресс, у нас новый совет директоров, уверен, он примет правильное решение. У нас есть обращение европейской конфедерации, они призывают допустить спортсменов, и я также призываю к этому. Думаю, что в ближайшее время Международная ассоциация бокса исправит эту ошибку. Мы не имеем права лишать наших любимых спортсменов их достижений, их мечты, мы должны создавать для них условия — это наша обязанность, мы приходим развивать спорт и помогать, созидать, а не рушить или играть в политические игры», — приводит ТАСС слова Кремлева.

4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

25 сентября стало известно, что Умар Кремлев утвержден в должности президента IBA.