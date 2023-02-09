Монсон: «Американские боксеры просто боятся! Они могут проиграть россиянам, поэтому начали заниматься политикой»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная США по боксу пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян к турниру с правом выступать под своими флагом и гимном.

«Это политическое решение! Спортсмены — это не политики. Они не могут принимать решение по внешней или внутренней политике страны. Спортсмены — это люди, которые готовятся много лет, чтобы выступить на соревнованиях. Спорт — это место, где лучшие человеческие качества выходят наружу.

Почему США не были забанены на Олимпиаде за события в Афганистане и Ираке? Почему никакие санкции к ним не применялись? По моему мнению, американцы просто боятся. Они знают, что боксеры из России очень хороши. Боксеры из США могут проиграть, они не хотят этого. Поэтому они начали заниматься политикой», — сказал Монсон «СЭ».

О допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии в Международной боксерской ассоциации (IBA) сообщили 5 октября. Национальные команды смогут выступать в международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат их гимны.

Чемпионат мира по боксу среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели (Индия), мужское мировое первенство состоится в мае в Ташкенте (Узбекистан).