Монсон поддержал решение IBA: «США делали все, что захотят. Где были санкции тогда?»

Бывший боец MMA Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу из-за участия российских и белорусских спортсменов.

«Полностью поддерживаю решение IBA. В спорте нет места политике и бизнесу. Он должен объединять, делать лучше, давать возможность показывать свои навыки, поддерживать друг друга. Каждый человек и каждая команда должна становится лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе несмотря на все мировые события. Где было мировое осуждение, когда США и другие страны проводили операции в Ливии, Ираке. Где были санкции тогда? Их не было! США делали все, что они захотят. Сейчас те же страны начали применять санкции к России, убирать ее с мировой спортивной арены, запрещать спортсменам носить символику России», — сказал Монсон «СЭ».

5 октября 2022 года IBA объявила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Атлеты могут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны.

Боксерский ассоциации США, Канады, Великобритании и Украины, отказались принимать участие в мужском и женском чемпионатах мира по боксу из-за допуска россиян.