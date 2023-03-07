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Сегодня, 10:30

Исмаилов — Штырков: где смотреть прямую трансляцию боя

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Иван Штырков и Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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7 марта в Екатеринбурге на арене «ДИВС» пройдет боксерский турнир RCC Boxing Promotions, где в главном бою вечера подерутся российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Иван Штырков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка Исмаилов — Штырков. Видеотрансляция их противостояния будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Боец». Бой начнется в 21.30 по московскому времени.

Профессиональный рекорд Лысого Хищника в ММА — 18 побед, три поражения и одна ничья. В профессиональном боксе у 36-летнего Исмаилова — две победы и ни одного поражения.

У 34-летнего Штыркова в смешанных боях — 22 победы, два поражения и одна ничья. В профессиональном боксе — одна победа и ни одной неудачи.

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Иван Штырков. Магомед Исмаилов — Иван Штырков: кто победит в боксе? Онлайн-трансляция боя

Иван Штырков
Магомед Исмаилов
ММА
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