Кудряшов перевесил Шьюмейкера перед боем в Pravda Boxing

Во Владикавказе состоялась церемония взвешивания перед турниром Pravda Boxing, который пройдет 27 апреля.

В главном бою встретятся тяжеловесы — россиянин Дмитрий Кудряшов и американец Сэм Шьюмейкер. Кудряшов показал на весах 119,8 кг, а Шьюмейкер — 112,7 кг.

37-летний Кудряшов провел последний бой в сентябре прошлого года, уступив единогласным решением судей чемпиону Hardcore Сослану Асбарову.

Согласно Boxrec, на счету Кудряшова 25 побед и 6 поражений, у Шьюмейкера — 5 побед и 1 поражение. Также американец выступал в кулачной организации Bare Knuckle FC.