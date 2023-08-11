Рой Джонс предложил Федору Емельяненко провести бой по правилам бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс предложил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Федору Емельяненко провести поединок по правилам бокса.

«Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», — приводит слова Джонса ТАСС.

Ранее Емельяненко заявил о желании провести поединок с Майком Тайсоном.

Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил карьеру. На его счету 40 побед и семь поражений.