Рой Джонс предложил Федору Емельяненко провести бой по правилам бокса

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс предложил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Федору Емельяненко провести поединок по правилам бокса.
«Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», — приводит слова Джонса ТАСС.
Ранее Емельяненко заявил о желании провести поединок с Майком Тайсоном.
Последний бой Емельяненко провел 4 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил карьеру. На его счету 40 побед и семь поражений.