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Сегодня, 20:09

Боксер Кузьмин считает, что Петровский победит Джонсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боксер Сергей Кузьмин поделился ожиданиями боя россиянина Марка Петровского против американца Кевина Джонсона.

«Будет непростой поединок, но я ставлю на молодость, на перспективу, что Марк сделает правильные выводы. Они, наверное, с командой уже посмотрели последний поединок, разобрали Кевина Джонсона. У него хорошая защита, у Кевина Джонсона, но нужно найти брешь в его обороне и нокаутировать. Я думаю, молодость все-таки возьмет верх и Марк победит», — приводит слова Кузьмина РЕН ТВ.

Бой состоится 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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