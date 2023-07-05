«Баварский Снайпер» сравнил немецкую и российскую школы бокса

Боксер Серж Михель по прозвищу «Баварский Снайпер» высказался о немецкой и российской школах бокса.

«Все, что я могу в боксе — это папина заслуга. Он меня всему научил. В 1998 году он организовал свой боксерский клуб. Мне было 10 лет. Сначала я просто ходил и баловался, как на детской площадке, а лет в 12 меня поставили в ринг и сказали боксировать. Папа мне не прививал немецкой школы. Я люблю техничный бокс, обыгрывать соперника. Для меня бокс — это искусство, а не драка. Надо грамотно к этому подходить, постоянно думать и где-то увернуться, а не идти напролом. Хотя есть и такие успешные боксеры. Единственное, в чем я вижу разницу — в России очень много боксеров. Молодежь стремится к этому. У нас в сборной были первый, второй и в некоторых весах третий номер, а в России — десяток претендентов и все близкого высокого уровня. Очень высокая конкуренция, а это подталкивает всех идти в зал и пахать», — цитирует Михеля MMA.Metaratings.ru.

Михель принимал участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На профессиональном ринге он провел 16 боев, одержал 13 побед и потерпел 3 поражения.