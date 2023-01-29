Бетербиев нокаутировал Ярда и защитил чемпионские пояса WBC, IBF и WBO

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Бой проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В середине восьмого раунда россиянин отправил Ярда в нокдаун. Британец смог подняться на ноги, но через несколько секунд пропустил еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок.

На счету Бетербиева 19 побед (все — нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере. 38-летний боксер в седьмой раз защитил чемпионский пояс IBF, в четвертый раз — титул WBC и впервые защитил титул WBO.

31-летний Ярд потерпел третье поражение в карьере при 25 победах.