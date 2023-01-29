Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 02:17

Бетербиев нокаутировал Ярда и защитил чемпионские пояса WBC, IBF и WBO

Иван Торопцев
Корреспондент
Артур Бетербиев (слева) против Энтони Ярда.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Бой проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В середине восьмого раунда россиянин отправил Ярда в нокдаун. Британец смог подняться на ноги, но через несколько секунд пропустил еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок.

На счету Бетербиева 19 побед (все — нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере. 38-летний боксер в седьмой раз защитил чемпионский пояс IBF, в четвертый раз — титул WBC и впервые защитил титул WBO.

31-летний Ярд потерпел третье поражение в карьере при 25 победах.

Бетербиев&nbsp;&mdash; Ярд. Бетербиев победил Ярда: 19-й нокаут россиянина! Онлайн-трансляция боя

Бокс
Артур Бетербиев
1
Обсудить
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Артур Бетербиев оказался тяжелее Энтони Ярда перед титульным боем

Бетербиев уступал Ярду по судейским карточкам перед остановкой боя в 8-м раунде