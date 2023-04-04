Артур Бетербиев: «Если расскажу вам, что я сейчас делаю, то вы не поверите»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что постепенно возвращается к тренировкам и дисциплине.

«Как вы знаете, после боя у меня был небольшой перерыв, — написал россиянин в соцсетях. — Возвращаться к тренировкам и дисциплине не так легко, как может показаться со стороны. Организму требуется какое-то время, чтобы вновь привыкнуть к спортивному режиму.

Если расскажу вам, что я сейчас делаю, с какими весами работаю, то вы не поверите, что у меня могут быть такие легкие тренировки. Но сейчас главное — следовать правилам безопасности и не перегружать себя. А еще сейчас священный месяц Рамадан, во время которого я продолжаю тренироваться. Рассказать, как удается тренироваться во время поста?»

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.