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Сегодня, 13:05

Дэвид Прайс рассказал, как нокаутировал Джошуа на тренировке

Давид Хачатрян
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Британский боксер-профессионал Дэвид Прайс (25-6) вспомнил, как на спарринге нокаутировал экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3).

«Это произошло много лет назад, — начал Прайс в интервью iD Boxing. — Я провел около шести профессиональных боев, а он [Джошуа] был двукратным чемпионом Великобритании среди любителей. Я поехал в Шеффилд для подготовки к первому десятираундовому бою. Тогда я выкладывался на спаррингах по максимуму.

Было видно, что в Джошуа что-то есть... Короче, я поймал его сильным ударом с правой, и он упал. Ему помогли подняться, его вывели с ринга. В то время не было ничего постыдного в том, что ты упал после пропущенного от меня удара.

Я не говорил об этом до тех пор, пока в 2016 году он не стал фигурировать в качестве моего возможного соперника. Люди смеялись при мысли о том, что я буду с ним драться. Тогда-то я и решил проболтаться, чтобы дать понять, что он не неуязвим. В то время люди считали Эй Джея каким-то терминатором, которому никто не причинит вреда".

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Дэвид Прайс
Энтони Джошуа
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