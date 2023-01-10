Дмитрий Бивол стал боксером года по версии Американской ассоциации журналистов

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) завоевал награду «Боксер года» по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA), пишущих о боксе. Бивол стал первым российским боксером, получившим эту награду за 84-летнюю историю премии.

«Это большая честь, — приводит слова Бивола Big Fight Weekend. — Я был так счастлив, услышав об этом. Когда я был мальчишкой, я смотрел, кто удостаивался этой награды. И теперь я один из них. Я навсегда оставлю свой след в истории бокса. Я очень собой горжусь, и я горжусь своей командой. У меня лучшая в мире команда.

Я не ожидал этого. Но как только я победил Рамиреса, я подумал, что провел отличный год. Я верил в себя и усердно работал. Спасибо команде и всем, кто меня поддерживал".

Также на эту награду были номинированы абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0), экс-чемпион WBC в первом легчайшем весе Джесси Родригес (17-0), чемпион WBA в первом легком весе Эктор Луис Гарсия (16-1), абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0) и чемпион WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кенширо Терадзи (20-1).