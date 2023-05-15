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Профессиональный

15 мая, 15:00

Дмитрий Пирог рассказал, почему зрители отвернулись от бокса

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог (20-0) считает, что сейчас боксеры боятся потерпеть поражение, поэтому не стремятся драться с лучшими. Об этом Пирог сказал в подкасте Григория Дрозда.

Дрозд: — Я думаю, ты меня поддержишь, что нужно пропагандировать такую философию в боксе — возвращать смелость, мужество, переживание не за то, что ты проиграешь, а как ты проиграешь или кому ты проиграешь. Вот что нужно, потому что зритель, честно говоря, сильно оттянулся от профессионального бокса именно по той причине, что перестали быть интриги, истории и главное — сильный перестал боксировать с сильным.

Пирог: — Классика, как мне кажется, — это 80-е годы, когда обучались хорошему боксу, в драку шли, интеллект показывали, не боялись, рисковали. А сейчас вывели формулу, что если у тебя 0 в строке поражений, то, соответственно, можно зарабатывать. Я больше чем уверен, что ни один боксер не боится поражения. Другое дело, что команда [боится поражения], и ты часть команды. Соответственно ты не можешь принимать решение сам. Мы часто видим, что двух сильных [боксеров] не сталкивают, потому что после этого поражения... Я бы, наверное, точно так же вел [бойца], если бы был менеджером или промоутером. Но от этого проигрывает, конечно, сама зрелищность, бокс, пропадает интрига, которую ждут в течение года.

Бокс
Дмитрий Пирог
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