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Сегодня, 12:35

Джервонта Дэвис предстанет перед судом 23 февраля

Давид Хачатрян
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Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис должен предстать перед судом 23 февраля, сообщает ESPN.

В конце декабря боксер был арестован по обвинению в домашнем насилии, но затем выпущен под домашний арест.

Дэвис якобы ударил рукой мать своей годовалой дочери. Пострадавшая получила небольшую ссадину на губе. Согласно отчету полиции, Дэвис был трезв — в его крови не обнаружено следов наркотиков или алкоголя. Боксер отрицает все обвинения.

Также Дэвис должен будет предстать перед судом 16 февраля по обвинению в наезде на человека. При этом он якобы скрылся с ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе беременная женщина.

Дэвис провел последний бой 7 января. Он победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Поединок состоялся на Capital One Arena в Вашингтоне, США.

Бокс
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