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Сегодня, 10:35

Джервонта Дэвис: «Нокаутирую Райана Гарсию в 7-8-м раунде»

Давид Хачатрян
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Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) заявил, что бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) будет удивлен, когда выйдет с ним на ринг.

«Я нокаутирую его в седьмом или восьмом раунде. Подождите, и вы увидите. Он будет удивлен, это я вам обещаю. Он не настолько выше меня, так что ему лучше заткнуться. Кроме того, я никогда не видел, чтобы он тренировался или дрался с бойцом топ-уровня», — сказал Дэвис Fight Hub TV.

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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