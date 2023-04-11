Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:13

Поединок Туйнова и Исаева станет со-главным боем на турнире Pravda Boxing во Владикавказе

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бой между Владиславом Туйновым и Маратом Исаевым станет со-главным поединком турнира Pravda Boxing, который пройдет во Владикавказе.

«Бой Туйнов — Исаев по праву займет место со-главного события, — приводит пресс-служба Pravda Boxing слова президента организации Хетага Цопанова. — Мы ожидаем упорное противостояние, в котором будут лететь искры. Это два эмоциональных, обученных спортсмена. Уверен, что такой поединок понравится зрителям».

Туйнов провел уже три поединка на Pravda Boxing, все они завершились досрочно. Он является бывшим бойцом Glory. Исаев дважды выступал на турнирах Pravda Boxing, одержав две победы.

Турнир Pravda Boxing пройдет 27 апреля во Владикавказе. Его возглавит поединок между россиянином Дмитрием Кудряшовым и американцем Сэмом Шьюмейкером. Все заработанные средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.

0
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«В основе антироссийской политики — идеология разрушения». Мария Захарова — о критериях МОК для российских атлетов
В Кремле ответили на заявление МИД Японии о «незаконной оккупации» Курил
В Кремле заявили об отсутствии планов проводить новую волну мобилизации
Песков назвал уткой сообщения о попытке Египта тайно отправить в Россию 40 тыс. ракет
Суд арестовал начальника свердловского главка МВД по контролю за оборотом наркотиков
Популярное видео
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тедди Атлас назвал двух самых переоцененных боксеров