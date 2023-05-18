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Сегодня, 15:14

Эдди Хирн назвал бой, который может стать самым громким в истории бокса

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что поединок экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) может стать самым грандиозным боем в истории бокса.

«Если Энтони Джошуа проведет бой с Деонтеем Уайлдером и победит его, то бой Эй Джея против Тайсона Фьюри станет самым громким поединком всех времен и народов», — приводит слова Хирна журналист talkSPORT Майкл Бенсон в соцсетях.

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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