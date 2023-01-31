Эдди Хирн: «Не забывайте, что Бивол — это лучший полутяжеловес мира»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0), а не чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) является лучшим полутяжеловесом мира.

«Бой Бетербиева и Бивола — это бой двух лучших полутяжеловесов мира. Но не забывайте, что Дмитрий Бивол — это лучший полутяжеловес мира. Но я отдаю должное Бетербиеву. Он великолепный боец, за боями которого интересно следить», — сказал Хирн DAZN Boxing Show.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.