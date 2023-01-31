Эдди Хирн рассказал, что мешает проведению боя Бивола и Бетербиева

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что сейчас чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) должен провести защиту титулов против Каллума Смита (29-1), а чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) проведет реванш против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).

«Проблема в том, что Бетербиева обязали защищать пояса против Каллума Смита. Также у нас есть Канело Альварес, который, вероятно, будет драться в мае, — сказал Хирн DAZN Boxing Show. — Кроме того, у Артура скоро Рамадан. Скорее всего, до лета он не будет драться. Сейчас многое нужно уладить. Top Rank поговорит с Каллумом Смитом, а мы — с Дмитрием Биволом.

Канело хочет реванша [с Биволом, — прим. «СЭ»]. Нет, Канело не откажется от боя с Биволом ради того, чтобы Бивол подрался с Бетербиевым. Канело проведет бой в мае против Джона Райдера, а затем против Дмитрия Бивола за все пояса во втором среднем весе».

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111). Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).