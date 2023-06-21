Эдди Хирн подтвердил, что Джошуа подерется с Уайлдером в декабре

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что реванш между бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и Диллианом Уайтом (29-3) не состоится, добавив, что он сфокусирован на организации боя с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Нет, мы не предлагали Диллиану Уайту 10 миллионов долларов за реванш с Джошуа, — сказал Хирн Boxing Social. — Мы сделали им предложение, которое, как они ясно дали понять, не соответствует их ожиданиям, и, честно говоря, после этого мы больше не надеемся на реванш.

Сейчас Эй Джею нужен бой с кем-то, кто позволит ему отработать под прожекторами все то, над чем он работал с Дерриком Джеймсом. Нет смысла драться с парнем, которого он уничтожит за один раунд, потому что мы максимально сфокусированы на организации боя с Деонтеем Уайлдером в декабре.

Тяжело организовать бой с парнем из первой пятерки рейтинга, когда через четыре месяца у тебя бой с Деонтеем Уайлдером. Так что мы находимся в сложной ситуации. Мы хотим, чтобы Эй Джей дрался, и саудовцы рассчитывают принять у себя бой Эй Джея и Уайлдера".

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.