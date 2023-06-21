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Сегодня, 12:42

Эдди Хирн назвал двух возможных следующих соперников Дмитрия Бивола

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) следующий бой, скорее всего, проведет против британского боксера.

«Мне нравится бой Дмитрия Бивола против Энтони Ярда, — сказал Хирн Boxing Social. — ?Я думаю, что это бой, о котором мы поговорим с Джорджем Уорреном. Ярд заслужил право на еще один бой за титул чемпиона мира после великолепного выступления [против Артура Бетербиева].

Очевидно, что Крейг Ричардс уже дрался с Биволом. Дэн Азиз занимает второе место в рейтинге WBA. У него есть титулы чемпиона Великобритании, Содружества и Европы. Я бы с удовольствием дал ему шанс против Дмитрия Бивола. Я думаю, это отличная история. Если кто-то и получит шанс, то я бы с удовольствием дал его британскому бойцу. Мы начнем переговоры с Дэном Азизом, если он будет свободным агентом, и, возможно, мы увидим этот бой".

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Артур Бетербиев (19-0) в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Дмитрий Бивол
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