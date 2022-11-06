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Сегодня, 09:15

Эдди Хирн: «Я не верю, что у Бетербиева есть хоть какие-то шансы победить Бивола»

Хирн не верит, что у Бетербиева есть хоть какие-то шансы победить Бивола
Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что Дмитрий Бивол (21-0) — это лучший боксер мира в полутяжелом весе.

«Год назад я бы сказал, что на бумаге Бетербиев — фаворит в бою с Биволом, — сказал Хирн на пресс-конференции после боя. — Сегодня я так не думаю. Я искренне верю, что Дмитрий Бивол — лучший боксер мира в полутяжелом весе. Как бы хорош и опасен не был Бетербиев, я не верю, что у него есть хоть какие-то шансы победить Дмитрия Бивола».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев следующий бой должен провести против британца Энтони Ярда (22-2).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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