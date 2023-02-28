Руслан Проводников намекнул на возвращение на ринг

39-летний российский боксер, экс-чемпион мира в полусреднем весе Руслан Проводников (25-5) сообщил, что пришло время снова примерить перчатки.

«Перчатки не надевал с 19-го декабря 2021 года — после боя с Али Багаутиновым. Пришло время снова их примерить. Как думаете, по какому поводу?» — написал Проводников в соцсетях.

Проводников завершил карьеру после показательного благотворительного поединка против бывшего бойца UFC Али Багаутинова (22-7), который прошел вчера в Москве на турнире Open Fighting Championship.