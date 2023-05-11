Филиппинский боксер Эгано скончался от полученных в бою травм

Филиппинский боксер Кеннет Эгано умер на 23-м году жизни после того, как потерял сознание на ринге, сообщает The Inquirer.

По данным источника, спортсмен провел восемь раундов с Джейсоном Факуларином в еженедельном боксерском шоу, которое проводит восьмикратный чемпион мира Мэнни Пакьяо. Он выиграл бой, однако потерял сознание на ринге до того, как был объявлен победитель. У филиппинца произошло кровоизлияние в мозг, и он впал в кому. Позже Энаго скончался.

Боксер провел на профессиональном ринге восемь поединков, семь их которых закончились его победой.